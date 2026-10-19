Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Poljaka zbog skrnavljenja vjerskih objekata u Međugorju

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv poljskog državljanina zbog oštećenja Gospinog kipa, paljenja oltara i ispisivanja uvredljivih poruka u Međugorju.

Izvor: MONDO/Vesna Kerkez

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv poljskog državljanina Bartolomeja Vlodzimježa Krakovjaka koja ga tereti da je krajem jula oskrnavio vjerske simbole i objekate u Međugorju u opštini Čitluk.

Prema optužnici, Krakovjak je na Podbrdu ispisao uvredljive poruke, oštetio Gospin kip i zapalio oltar kod Crkve Svetog Jakova u Međugorju, pričinivši materijalnu štetu od 130.768 KM.

Optužica ga tereti da je u noći sa 27. na 28. jul grubo narušio dostojanstvo tog hodočasničkog mjesta, svjestan da vrijeđanjem vjerskih simbola Katoličke crkve u Međugorju izaziva vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji BiH (FBiH), vjernicima i hodočasnicima.

Krakovjak je optužen da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, krivično djelo oštećenje ili rušenje vjerskih objekata u sticaju sa krivičnim djelom teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine, a u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Suda BiH.