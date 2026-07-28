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Međureligijsko vijeće osudilo vandalizam u Međugorju: "Svetinje moraju biti zaštićene i poštovane"

Međureligijsko vijeće osudilo vandalizam u Međugorju: "Svetinje moraju biti zaštićene i poštovane"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Međureligijsko vijeće u BiH najoštrije osuđuje vandalizam u Međugorju, navodeći da skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećanja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi.

Međureligijsko vijeće osudilo vandalizam u Međugorju Izvor: odmoriubih.ba

"Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane", saopšteno je iz Međureligijskog vijeća u BiH, povodom skrnavljenja Gospinog kipa na Podbrdu, gdje su ispisane uvredljive poruke, te je požarom oštećen spoljašnji oltar crkve Svetog Jakova.

Iz Međureligijskog vijeća u BiH navode da se na skrnavljenje svetinja mora odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka da slobodno ispovijeda svoju vjeru i još snažnijim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja.

"Pozivamo policijske i pravosudne organe da bez odlaganja utvrde sve okolnosti i motive ovih događaja, pronađu odgovorne osobe i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Istovremeno pozivamo javnost da se uzdrži od nagađanja, neprovjerenih optužbi i govora mržnje, koji mogu izazvati dodatne podjele i nemir", navodi se u saopštenju.

Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje dva incidenta koja su se rano jutros dogodila na području Međugorja – ispisivanje uvredljivih poruka na kipu Gospe na Podbrdu i požar na spoljašnjem oltaru crkve Svetog Jakova.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš rekla je Srni da je Policijska stanica Čitluk jutros u 4.30 časova primila prijavu da je na lokalitetu Podbrdo oštećen kip Gospe ispisivanjem različitih poruka, te nakon pola sata i prijavu o paljevini.

(Srna)

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Tagovi

vandalizam međugorje Gospa

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