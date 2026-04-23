Razbijeno staklo, nabacane stolice: Vandalizovana pravoslavna crkva u Zagrebu, uhapšena jedna osoba

Tokom noći, pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu postala je meta vandalizma, sa razbijenim staklima i razbacanim namještajem.

Nepoznati napadač pokušalo je u noći na četvrtak da ošteti pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba.

Na ogradu su nabacali stolice, razbili stakla na ulaznim vratima, vješali okolne znakove i razbacali travu.

Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, poznata kao Preobraženjska crkva, glavna je i najveća pravoslavna crkva u tom gradu. Smještena uz Vladičanski dvor Mitropolije zagrebačko-ljubljanske Srpske pravoslavne crkve, crkva je srce ove mitropolije. Izgrađena 1866. godine na temeljima stare kapele, crkva je jedno od najvažnijih vjerskih i kulturnih obilježja Zagreba, sa bogatom istorijom koja seže sve do 18. vijeka.

Crkva je tokom godina prolazila kroz nekoliko obnova i proširenja, a posebno je značajna obnovljena verzija koja je izvedena prema projektima arhitekta Hermana Bolea krajem 19. i početkom 20. vijeka. Unutrašnjost crkve ukrašena je ikonama koje je naslikao poznati umjetnik Epaminondas Bučevski, dok je ikonopis u novije vrijeme završen 2007. godine radom ruskog ikonomisca Nikoleja Aleksandroviča Muhina. U 2020. godini crkva je pretrpjela ozbiljna oštećenja tokom zemljotresa.

Uhapšen muškarac

Zagrebačka policija potvrdila je kako su oko 2.50 sati dobili dojavu o čovjeku koji pokušava oštetiti pročelje i ogradu crkve.

Kriminalističko istraživanje, kao i uviđaj su u toku, nakon što je u noći na četvrtak uhapšen čovjek koji ju je oštetio i nastavio bacati stvari na njeno pročelje i ogradu. Policija je potvrdila da je dojavu o tom vandalizmu dobila u 2:50 časova, te je muškarac ubrzo priveden u stanicu.

