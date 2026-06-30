logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Polomljeni krstovi na pravoslavnom groblju kod Zenice: Odbor za prava Srba u FBiH traži istragu (FOTO)

Polomljeni krstovi na pravoslavnom groblju kod Zenice: Odbor za prava Srba u FBiH traži istragu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je da je uvidom u javno dostupne video i tonske zapise, vidljivo da se u pravoslavnom groblju Janjićki vrh kod Zenice nalazi najmanje sedam polomljenih krstova, te je zatraženo od nadleženih da se utvrdi ko ih je i kada srušio.

Polomljeni krstovi na pravoslavnom groblju kod Zenice Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Pet od sedam krstova je polomljeno na način da su razbijeni desni i lijevi dijelovi, tako da krst izgleda kao običan stub.

"Tražimo od organa vlasti u Zenici i Sarajevu da utvrde kada su srušeni krstovi i ko ih je srušio. Podsjećamo da je 1992. godine zapaljena i potpuno uništena pravoslavna kapela Svetih Ćirila i Metodija, koja se nalazila u pravoslavnom groblju Janjićki vrh pored Zenice", navedeno je u saopštenju.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH pitaju vlasti Zenice i Sarajeva da li su nekad nekoga priveli i saslušali, da li su sproveli istražne radnje da utvrde ko je zapalio ovu i još 24 pravoslavne kapele koje su uništene na području Zenice?

"Obećali smo da nijedan slomljeni krst, kapela, parohijski dom, crkva koju su srušili, zapalili, demolirali neće biti zaboravljena. Naći ćemo i sve učiniti javno dostupnim. Insistiramo na ovim stvarima, između ostalog, i zbog izjave od 18. marta, kada su 33 politička i vjerska lidera Bošnjaka muslimana napisali i potpisali da je njihova vojska čuvala i očuvala kulturne i vjerske objekte drugih naroda", ukazuju iz Odbora.

Iz Odbora dodaju da su pravoslavnu kapelu na Janjićkom vrhu u Zenici, koja je izgrađena 1968, a srušena 1992. godine, tako sačuvali i očuvali da se nije mogla rekonstruisati, nego je Srpska pravoslavna crkva i vjerni narod morao iz zemlje od temelja nanovo graditi. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zenica groblje vandalizam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ