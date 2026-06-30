Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je da je uvidom u javno dostupne video i tonske zapise, vidljivo da se u pravoslavnom groblju Janjićki vrh kod Zenice nalazi najmanje sedam polomljenih krstova, te je zatraženo od nadleženih da se utvrdi ko ih je i kada srušio.

Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Pet od sedam krstova je polomljeno na način da su razbijeni desni i lijevi dijelovi, tako da krst izgleda kao običan stub.

"Tražimo od organa vlasti u Zenici i Sarajevu da utvrde kada su srušeni krstovi i ko ih je srušio. Podsjećamo da je 1992. godine zapaljena i potpuno uništena pravoslavna kapela Svetih Ćirila i Metodija, koja se nalazila u pravoslavnom groblju Janjićki vrh pored Zenice", navedeno je u saopštenju.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH pitaju vlasti Zenice i Sarajeva da li su nekad nekoga priveli i saslušali, da li su sproveli istražne radnje da utvrde ko je zapalio ovu i još 24 pravoslavne kapele koje su uništene na području Zenice?

Vidi opis Polomljeni krstovi na pravoslavnom groblju kod Zenice: Odbor za prava Srba u FBiH traži istragu (FOTO) САРАЈЕВО, 30. ЈУНА /СРНА/ - Одбор за заштиту права Срба у Федерације БиХ /ФБиХ/ саопштио је да је увидом у јавно доступне видео и тонске записе, видљиво да се у православном гробљу Јањићки врх код Зенице налази најмање седам поломљених крстова, те је затражено од надлежених да се утврди ко их је и када срушио. САРАЈЕВО, 30. ЈУНА /СРНА/ - Одбор за заштиту права Срба у Федерације БиХ /ФБиХ/ саопштио је да је увидом у јавно доступне видео и тонске записе, видљиво да се у православном гробљу Јањићки врх код Зенице налази најмање седам поломљених крстова, те је затражено од надлежених да се утврди ко их је и када срушио. САРАЈЕВО, 30. ЈУНА /СРНА/ - Одбор за заштиту права Срба у Федерације БиХ /ФБиХ/ саопштио је да је увидом у јавно доступне видео и тонске записе, видљиво да се у православном гробљу Јањићки врх код Зенице налази најмање седам поломљених крстова, те је затражено од надлежених да се утврди ко их је и када срушио. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Srna/Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH Br. slika: 4 4 / 4

"Obećali smo da nijedan slomljeni krst, kapela, parohijski dom, crkva koju su srušili, zapalili, demolirali neće biti zaboravljena. Naći ćemo i sve učiniti javno dostupnim. Insistiramo na ovim stvarima, između ostalog, i zbog izjave od 18. marta, kada su 33 politička i vjerska lidera Bošnjaka muslimana napisali i potpisali da je njihova vojska čuvala i očuvala kulturne i vjerske objekte drugih naroda", ukazuju iz Odbora.

Iz Odbora dodaju da su pravoslavnu kapelu na Janjićkom vrhu u Zenici, koja je izgrađena 1968, a srušena 1992. godine, tako sačuvali i očuvali da se nije mogla rekonstruisati, nego je Srpska pravoslavna crkva i vjerni narod morao iz zemlje od temelja nanovo graditi.

(Srna)