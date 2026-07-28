logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zemljotres magnitude 7,1 pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,1 pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Zemljotres magnitude 7,1 pogodio je ostrvo Kjušu u Japanu. Epicentar je lociran 15 km od grada Uto, na dubini od 10 km.

zemljotres pogodio japan Izvor: Shutterstock

Zemljotres magnitude 7,1 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 09.27 časova, na području ostrva Kjušu u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 15 kilometara istočno od grada Uto.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Jedan od svedoka rekao je da je osetio "lagano ljuljanje od nekoliko sekundi"

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Japan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ