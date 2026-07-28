Zemljotres magnitude 7,1 pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,1 pogodio je ostrvo Kjušu u Japanu. Epicentar je lociran 15 km od grada Uto, na dubini od 10 km.

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Zemljotres magnitude 7,1 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 09.27 časova, na području ostrva Kjušu u Japanu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 15 kilometara istočno od grada Uto.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Jedan od svedoka rekao je da je osetio "lagano ljuljanje od nekoliko sekundi"

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija.