Meksiko pogodio snažan zemljotres: Izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je područje kod lučkog grada Puerto Madero u meksičkoj državi Čijapas, saopštio je Geološki zavod SAD (USGS).

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Prema podacima USGS-a, hipocentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, a epicentar se nalazio oko 71 kilometar jugozapadno od Puerto Madera.

Za sada nema informacija o poginulima niti o većoj materijalnoj šteti.

BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico's Pacific Coast! ⚠️



A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS.pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9 — Disaster Zone (@Disaster_X_)July 17, 2026

Snažan potres osjetio se i u susjednoj Gvatemali, gdje je registrovan zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihteru.

Predsjednik Gvatemale Bernardo Arevalo saopštio je putem društvene mreže Iks da za sada nema izvještaja o žrtvama ili povrijeđenima, ali da nadležne službe prate situaciju u realnom vremenu.

Nakon zemljotresa, Američki centar za upozoravanje na cunami izdao je upozorenje zbog mogućnosti pojave velikih talasa.

Upozorenje se odnosi na obale El Salvadora, Hondurasa, Nikaragve, Paname i Perua, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.

(Srna/Mondo)