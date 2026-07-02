Jak zemljotres pogodio Grčku: "Ležaljke su se tresle dok smo bili na njima"

Danas je Grčku pogodio zemljotres jačine 5,4, udaljen 189 km od Krita.

Izvor: @LastQuake/X

Zemljotres jačine 5,4 po Rihterovoj skali pogodio je danas Grčku.

Zemljotres se dogodio oko 11 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 15 kilometara.

Potres je registrovan na oko 25 kilometara udaljenosti od ostrva Karpatos, a oko 189 kilometara udaljenosti od Herakliona na ostrvu Krit.

Zasad nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima.

"Ležaljke su se tresle dok smo bili na njima", navodi se u komentarima na sajtu EMSC-a, dok se navodi i da se potres osjetio na Rodosu.

(Blic/MONDO)