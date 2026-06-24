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Jak zemljotres u Grčkoj: Zatreslo se više ostrva, ljuljale se zgrade

Jak zemljotres u Grčkoj: Zatreslo se više ostrva, ljuljale se zgrade

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihteru pogodio je danas morsko područje kod grupe ostrva Dodekanez u Grčkoj, saopštio je EMSC. Potres se osjetio na više ostrva.

zemljotres pogodio japan Izvor: Shutterstock

Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas morsko područje u Grčkoj, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako javljaju seizmolozi, zemljotres je registrovan kod grupe ostrva Dodekanez u jugoistočnom dijelu Egejskog mora.

"Osjetio sam blago podrhtavanje, suncobran se zatresao", "Potres je veoma dugo trajao, ali nema štete", neki su od komentara na sajtu EMSC-a.

"Osjetio sam kako se cijela zgrada trese na nekoliko sekundi", napisao je stanovnik ostrva Karpatos.

Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenima.

(Mondo.rs)

Tagovi

Grčka zemljotres

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Hvala što ste poslali vijest.

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