Jak zemljotres u Grčkoj: Zatreslo se više ostrva, ljuljale se zgrade

Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihteru pogodio je danas morsko područje kod grupe ostrva Dodekanez u Grčkoj, saopštio je EMSC. Potres se osjetio na više ostrva.

Izvor: Shutterstock

Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas morsko područje u Grčkoj, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako javljaju seizmolozi, zemljotres je registrovan kod grupe ostrva Dodekanez u jugoistočnom dijelu Egejskog mora.

"Osjetio sam blago podrhtavanje, suncobran se zatresao", "Potres je veoma dugo trajao, ali nema štete", neki su od komentara na sajtu EMSC-a.

"Osjetio sam kako se cijela zgrada trese na nekoliko sekundi", napisao je stanovnik ostrva Karpatos.

Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenima.

(Mondo.rs)