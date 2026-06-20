Dva snažna zemljotresa pogodila područje južno od Krita

Područje južno od grčkog ostrva Krit pogodila su dva uzastopna zemljotresa jačine 5,3 i 4,6 stepeni po Rihteru sa epicentrom blizu Gavdosa.

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Dva snažna zemljotresa jačine 5,3 i 4,6 stepeni po Rihteru pogodila su u subotu, 20. juna, područje južno od Krita.

Prvi potres bio je jačine 4,6 stepeni po Rihteru, a epicentar je registrovan pet kilometara istočno-sjeveroistočno od ostrva Gavdos. Hipocentar se nalazio na dubini od 13,4 kilometra.

Drugi zemljotres uslijedio je šest minuta kasnije i bio je jačine 5,3 stepena po Rihteru. Epicentar je lociran šest kilometara istočno od Gavdosa, dok je žarište bilo na dubini od 10 kilometara.

Oba potresa snažno su se osjetila širom ostrva Krit. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti niti povrijeđenima.

„Do ovog trenutka nema prijava o povrijeđenima ili šteti“, izjavila je za protothema.gr gradonačelnica Gavdosa Lilijan Stefanaki. Kako je navela, dva zemljotresa koja su se dogodila u razmaku od svega nekoliko minuta snažno su se osjetila, a jedina prijava do sada odnosi se na manje klizište u koritu potoka u blizini oblasti Potamos.