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Hrana sve skuplja: Globalne cijene dostigle trogodišnji maksimum

Hrana sve skuplja: Globalne cijene dostigle trogodišnji maksimum

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Svjetske cijene hrane dostigle su u julu najviši nivo za više od tri godine, jer su nepovoljni vremenski uslovi i eskalacija rata u Zalivu i Crnom moru uticali na tržišta, saopšteno je iz Organizacije UN za hranu i poljoprivredu /FAO/.

Hrana sve skuplja Izvor: Envato

Indeks cijena hrane FAO, koji prati mjesečne promjene u korpi međunarodno trgovanih prehrambenih proizvoda, u julu je u prosjeku iznosio 131,1 poen, što je najviši nivo od januara 2023. godine.

Julski indeks cijena hrane FAO veći je i od junskog kada je iznosio 130,3 poena.

Rast indeksa cijena žitarica FAO od 3,4 odsto na mjesečnom nivou pokrenuo je ovaj trend, podstaknut skokom cijena pšenice od 5,8 odsto, navodi FAO. 

(Srna)

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