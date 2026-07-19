Klimatski fenomen diže cijene kafe na svjetskom tržištu: Da li nas očekuje poskupljenje u kafićima i marketima?

Uprkos rastu cijena kafe na svjetskim berzama zbog fenomena El Ninjo, u Republici Srpskoj prodajne i ugostiteljske cijene za sada ostaju stabilne.

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Ljubitelji kafe u Republici Srpskoj za sada mogu da odahnu jer cijene ovog napitka u prodavnicama i ugostiteljskim objektima ostaju stabilne, uprkos oštrom rastu vrijednosti kafe na svjetskim berzama uslijed loših vremenskih neprilika. Prema procjenama domaćih distributera i ugostitelja, u narednom periodu ne očekuju se novi cjenovni udari na džepove građana.

Kilogram kafe na domaćem tržištu trenutno košta između 28 i 29 KM. Momčilo Banjac, direktor kompanije "Minea" iz Gradiške, objašnjava za "Nezavisne novine" da trgovci često organizuju akcijske prodaje kako bi kupcima olakšali kupovinu jer su trenutne cijene visoke. On navodi da sukobi na Bliskom istoku ne utiču direktno na ovo tržište, već da cijenu prvenstveno diktiraju kretanja na svjetskim berzama i kurs američkog dolara.

Ipak, dosadašnja poskupljenja već su izmijenila navike potrošača. Izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača "Don" iz Prijedora, Murisa Marić, ukazuje na osjetan pad prodaje. Prema njenim riječima, građani zbog visokih troškova piju manje kafe i sve rjeđe konzumiraju ovaj napitak više puta dnevno.

Mirni su i ugostitelji. Predsjednik Upravnog okolnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca", Goran Kurtinović, potvrđuje da se šoljica kafe u lokalima naplaćuje od dvije do više od četiri marke, u zavisnosti od usluge koja je uračunata u cijenu. Kurtinović takođe ne očekuje skok cijena u predstojećem periodu.

Zanimljive podatke donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Tokom prvih šest mjeseci ove godine uvezeno je 8.903.817,4 kilograma kafe, što je blagi rast u odnosu na isti period prošle godine kada je uvoz iznosio 8.885.643,87 kilograma. Međutim, ukupna vrijednost tog uvoza iznosila je 98.020.125 KM, što je pad za oko 8,24 miliona KM u poređenju sa prvom polovinom 2025. godine, kada je vrijednost uvoza iznosila 106.256.428 KM.

Svjetske berze bilježe skokove

Potpuno drugačija situacija vlada na globalnom nivou, gdje Međunarodna organizacija za kafu (ICO) upozorava na ozbiljne probleme sa zalihama i loše izglede za ovogodišnju žetvu. Glavni krivac je klimatski fenomen "El Ninjo", koji pogađa najveće svjetske proizvođače, a slične turbulencije bilježe se i na tržištu kakaoa.

Iako se očekivalo smirivanje situacije, srednji indeks cijena kafe (I-CIP) u junu je iznosio 248,9 centi po funti, što je bio pad od 2,8 odsto u odnosu na maj, ali su već početkom jula berze divljale. Ekstremni vremenski uslovi podigli su cijenu pojedinih vrsta kafe na čak 350 centi po funti. Zabilježen je i rekordan dnevni skok od 15 odsto za određene sorte, što predstavlja najveći jednodnevni rast u posljednjih 26 godina.