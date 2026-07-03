Dodajte ovo u svoju jutarnju kafu: Trik koji pomaže da obuzdate želju za slatkišima do kraja dana

Kafa bez šećera, a slađa i zdravija? Uzmite cimet i đumbir, jer mogu da smanje potrebu za šećerom i učine napitak zasitnijim.

Izvor: natsaran1996/Shutterstock

Jutarnja kafa za mnoge je prvi ritual dana. Budi, poboljšava koncentraciju i može da vas podigne na noge brže od doručka. Dovoljna je mala promjena da obična crna kafa dobije dodatna svojstva. Cimet i đumbir neće uraditi sav posao umjesto nas, ali mogu da budu pametna podrška ljudima koji žele da smanje unos šećera, pojačaju ukus napitka i vode računa o metabolizmu.

Najveći problem sa kafom često nije u samoj kafi, već u onome što joj dodajemo. Šećer, ukusni sirupi, šlag ili masni dodaci mogu nevini napitak da pretvore u desert koji popijemo prije doručka. Ako se takav ritual ponavlja svakodnevno, dodatne kalorije brzo prestaju da budu sitnica.

To ne znači da kafa mora da bude "dosadna". Dovoljno je da uzmete začine koje mnogi već imaju u kuhinji. Cimet daje slatkoću bez šećera, a đumbir prijatno grije i daje napitku oštriji, izraženiji ukus. Zajedno prave jednostavan dodatak kafi koji može da pomogne da se smanji želja za slatkim i da jutarnji napitak bude zasitniji.

Najjednostavniji odnos je oko 1/4 kašičice cimeta i 1/4 kašičice mljevenog đumbira na jednu šolju kafe. Osobe koje ne vole jak ukus đumbira, mogu da počnu od samo prstohvata. Začine je najbolje da dodate u vruću kafu i dobro promiješate. Takav napitak prija i kao crna kafa i sa malo mlijeka ili biljnog napitka.

Cimet može da pomogne da obuzdate želju za slatkim

Cimet se decenijama pojavljuje u dijetetskim savjetima s razlogom. Istraživanja pokazuju da može povoljno da utiče na parametre vezane za metabolizam šećera, iako ga ne treba tretirati kao zamenu za liječenje niti kao magičan način za mršavljenje. Njegova najveća prednost u svakodnevnoj ishrani je mnogo jednostavnija - daje utisak slađeg ukusa bez dodavanja šećera.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

To je važno posebno za one koji piju više kafa dnevno i u svaku dodaju kašičicu šećera. Zamjena šećera aromatičnim začinom ne djeluje spektakularno, ali na duže staze može stvarno da smanji kalorijski unos dnevnog jelovnika. Cimet se dobro slaže i sa kafom sa mlijekom, pa je dobar izbor za one koji vole "late", ali žele lakšu verziju.

Đumbir daje osjećaj sitosti

Drugi sastojak ove jednostavne mješavine je đumbir. Najčešće ga povezujemo sa čajem za hladne dane, ali u kafi se iznenađujuće dobro slaže. Ima intenzivan, blago pikantan ukus, pa nije potrebno mnogo. Veoma mala količina čini napitak izraženijim.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U brojnim istraživanjima se đumbir pominje u kontekstu tjelesne mase, metabolizma glukoze i osjećaja sitosti. To ne znači da šolja kafe sa đumbirom "topi salo sa stomaka", ali može biti dio ishrane koja pomaže boljoj kontroli apetita. To je posebno korisno ujutru, kada mnogi ljudi piju kafu umjesto doručka, a kasnije nadoknađuju glad slatkom užinom.

Osobe sa osjetljivim stomakom, refluksom ili koje uzimaju antikoagulanse, treba da budu oprezne sa đumbirom. U tim slučajevima bolje je ne pretjerivati sa količinom začina i pratiti reakciju organizma. Sama kafa takođe može da pojača gorušicu, pa čak i najzdraviji dodatak neće učiniti da je pogodna za svakoga.

Da li takva kafa zaista pomaže mršavljenju?

Kafa sa cimetom i đumbirom može da podrži dobre navike, ali ne zamjenjuje kalorijski deficit, vježbanje i redovne obroke. To je prije mali trik koji pomaže da se smanji šećer, uljepša ukus kafe i uvedu začini sa zanimljivim svojstvima.

Treba se takođe sjetiti kofeina. Kod zdravih odraslih osoba, umjereno konzumiranje kafe obično ne izaziva zabrinutost, ali previše može da izazove razdražljivost, probleme sa snom, lupanje srca ili tegobe sa stomakom. Posebnu pažnju treba da obrate trudnice, osobe sa hipertenzijom, poremećajima srčanog ritma i velikom osjetljivošću na kofein.

Šolja kafe sa cimetom i đumbirom neće nikoga natjerati da trenira, ali može biti jedan od tih malih svakodnevnih izbora koji pomažu da se dijeta drži pod kontrolom bez osjećaja da treba odustati od zadovoljstva.

(MONDO)