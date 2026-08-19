Japanski klasik: Kako da napravite omurice sa sastojcima koje već imate kod kuće

Omurice je popularno japansko jelo od riže, piletine i mekanog omleta. Donosimo jednostavan recept prilagođen sastojcima koji se lako mogu pronaći u BiH.

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Omurice je jedno od najpopularnijih japanskih kućnih jela koje spaja rižu, piletinu i mekani omlet.

Za pripremu nisu potrebni egzotični sastojci, a jelo je gotovo za manje od pola sata. Idealno je za lagani ručak ili večeru.

Japanska kuhinja često se povezuje sa sušijem, algama i egzotičnim sastojcima koje nije lako pronaći u domaćim prodavnicama. Međutim, jedno od omiljenih japanskih jela zapravo se priprema od namirnica koje većina domaćinstava već ima u kuhinji.

Riječ je o omuriceu, jednostavnom spoju pržene riže i mekanog omleta, koji se u Japanu smatra pravom "comfort food" hranom.

Sastojci za dvije osobe:

- 200 grama kuvane riže

- 200 grama pilećeg filea

- 1 manji crni luk

- 1 šargarepa

- 2 kašike kečapa

- 4 jaja

- 2 kašike mlijeka

- so i biber po ukusu

- malo ulja ili maslaca

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Priprema:

Pileći file isijecite na sitne kockice, a luk i šargarepu sitno nasjeckajte.

Na malo ulja propržite luk dok ne omekša, zatim dodajte piletinu i pržite nekoliko minuta. Ubacite šargarepu i nastavite sa dinstanjem dok povrće ne omekša.

Dodajte kuvanu rižu i dvije kašike kečapa. Sve dobro promiješajte i začinite solju i biberom. Smjesu ostavite sa strane.

U posebnoj posudi umutite jaja sa mlijekom. Na tiganju istopite malo maslaca i sipajte polovinu smjese. Pecite kratko kako bi omlet ostao mekan.

Na sredinu omleta stavite polovinu pripremljene riže, a zatim pažljivo preklopite krajeve kako biste dobili oblik polumjeseca. Postupak ponovite sa preostalim sastojcima.

Mali japanski trik

U Japanu se omurice često dodatno ukrašava tankim slojem kečapa po vrhu, a djeca nerijetko dobiju poruku ili nacrtano srce od sosa.

Upravo ta kombinacija mekanog omleta, sočne riže i blago slatkastog ukusa kečapa razlog je zbog kojeg je ovo jelo decenijama među najomiljenijim u japanskim domovima.

Lagano, zasitno i jednostavno za pripremu, omurice je odličan izbor za sve koji žele da isprobaju nešto drugačije bez traženja skupih ili teško dostupnih sastojaka.