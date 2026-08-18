Spavanje na stomaku nije slučajno? Evo šta ovaj položaj navodno govori o vašoj ličnosti

Spavate na stomaku? Saznajte šta se ovom položaju pripisuje u popularnoj psihologiji i šta nauka zaista kaže o vezi između spavanja i karaktera.

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Spavanje na stomaku popularna psihologija povezuje sa samouvjerenošću i osjetljivošću na kritiku.

Ovaj položaj se često tumači kao potreba za sigurnošću i kontrolom.

Nauka, ipak, ne potvrđuje da položaj spavanja otkriva karakter.

Ako vam je spavanje na stomaku omiljeni položaj, vjerovatno ste već čuli razna tumačenja o tome šta ono navodno govori o vašem karakteru. Popularna psihologija osobama koje spavaju u ovom položaju pripisuje samouvjerenost, direktnost, ali i određenu osjetljivost na kritiku. Ipak, postoji jedna važna stvar koju treba imati na umu: položaj u kojem spavamo nije pouzdan način da se odredi nečija ličnost.

Neki ljudi jednostavno ne mogu da zaspe na boku ili leđima, pa im je spavanje na stomaku najprijatniji način da utonu u san. U popularnoj psihologiji ovaj položaj često se naziva "slobodan pad", a prepoznaje se po tome što je glava okrenuta u stranu, dok su ruke obgrljene oko jastuka.

Iako se ovoj pozi često pripisuju specifične osobine ličnosti, nauka nudi znatno uzdržaniji pogled.

"Slobodan pad" i osjetljivost na kritiku

Prema popularnim tumačenjima, osobe koje spavaju na stomaku djeluju samouvereno, otvoreno i direktno.

Lako stupaju u komunikaciju i bez ustručavanja govore ono što misle. Spolja ostavljaju utisak hrabrih i neustrašivih osoba koje ne brinu šta drugi misle.

Međutim, ista ta tumačenja ističu i drugu stranu medalje: izraženu osjetljivost na kritiku. Kada se i same suoče sa direktnim opaskama na račun svog rada ili ličnosti, ove osobe to shvataju veoma lično i sklone su da o tome dugo analiziraju.

Potreba za kontrolom i sigurnim prostorom

Kada spavate na stomaku, veći dio tijela je u direktnom kontaktu sa dušekom. Obgrljivanje jastuka i okrenutost prema dušeku u pop-psihologiji se tumače kao nesvjesna potreba za stvaranjem sopstvenog sigurnog prostora.

Glavne pretpostavke o ovom položaju:

Otpor prema neizvjesnosti

Težnja da se sve isplanira unaprijed kako bi se izbegla neprijatna iznenađenja

kako bi se izbegla neprijatna iznenađenja Zaštita granica

Potreba za kontrolom ne znači uvijek rigidnost ili dominaciju, već želju da se osoba osjeća spremno i zaštićeno.

Upravo iz tog razloga neočekivane promjene ili tuđe nagle odluke kod ovih ljudi mogu izazvati osjećaj nemira.

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Šta kaže nauka: Može li se karakter pročitati iz položaja spavanja?

Iako su ovakve teorije privlačne i zabavne, naučna istraživanja ih ne potkrepljuju.

Jedna od poznatijih studija iz 2012. godine, čiji su autori Kamau, Luber i Kumar, sprovedena na 332 studenta, pokazala je da je veza između položaja spavanja i osobina ličnosti izuzetno slaba i beznačajna.

Naučnici naglašavaju da ne postoje čvrsti dokazi na osnovu kojih bi se spavanje na stomaku direktno povezalo sa kontrolom ili osetljivošću. Način na koji spavamo zavisi od mnogih praktičnih faktora:

Fizička udobnost: izbor odgovarajućeg dušeka i jastuka.

izbor odgovarajućeg dušeka i jastuka. Trenutno stanje organizma: osjećaj umora, bolovi u tijelu ili problemi sa varenjem.

osjećaj umora, bolovi u tijelu ili problemi sa varenjem. Navike: obrasci ponašanja usvojeni još u djetinjstvu.

obrasci ponašanja usvojeni još u djetinjstvu. Kretanje tokom noći: većina ljudi promijeni položaj više puta u toku jedne noći.

Položaj "slobodnog pada" može biti zanimljiv u popularnoj psihologiji, ali sam po sebi nije pouzdan pokazatelj nečijeg karaktera. Zato, ako najlakše zaspite na stomaku, ne morate odmah da tražite dublje značenje - moguće je jednostavno da vam je tako najudobnije, piše Onedio.