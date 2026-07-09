Svako spava u svojoj sobi, ali se ne razvode: Kako žive parovi s ovim pravilom i da li to spasava brak?

Sve više parova odlučuje da ne spava u istoj sobi, a u nastavku donosimo odgovor psihologa koji otkriva da li ova odluka može da spasi ili uništi brak.

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Hrkanje, prevrtanje, različita temperatura u sobi i vječiti sukob "ranoranioca" i "noćne ptice". Zvuči poznato? Sve više parova odustaje od svetog zajedničkog sna, ali ne i od braka.

Zahvaljujući društvenim mrežama danas možemo da "virimo" u živote raznih ljudi u gotovo svakom dijelu svijeta, pratimo njihove navike i svakodnevicu. Mnogi svjesno dijele svoj život na profilima i postavljaju trendove za druge. Ima i onih koji prihvataju viđene ideje i uvode ih u sopstveni život.

Neki trendovi opstanu, neki nestanu. Razdvojeni san nije izuzetak. A da li on uništava ili razara odnos, u nastavku objašnjava psiholog Anastasija Bistrova.

Spavati zajedno ili ne?

Ovo pitanje muči bračne parove generacijama, a to najbolje znaju psiholozi koji se sa njim susreću u radu sa klijentima. Izgleda da su mnogi naučnici i psiholozi danas postigli saglasnost. Za čvrstinu braka važan je zdrav i kvalitetan san, a da li će partneri dovoljno odspavati u istom krevetu ili u različitim sobama nije presudno. Važno je da taj izbor bude zasnovan na ličnim preferencijama i sposobnosti da se unutar para postigne dogovor.

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Da, ali samo privremeno, po potrebi.

Ne, spavanje u istom krevetu je važno za brak.

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Danas nauka ima više mogućnosti da istražuje san i osobu koja spava, šta na njega utiče i kako njegov kvalitet može da se poboljša. Objektivno, na san utiču:

1. Temperatura

Preporučena temperatura za spavanje je 18-21 stepen. Ako nema mogućnosti za tačno mjerenje, važno je da provjetrite sobu prije spavanja da prostor postane za nekoliko stepeni hladniji. Ljudi imaju različite preferencije. Neko voli da spava u čvrsto umotan u pidžamu, neko preferira da spava bez odjeće i osjeća slobodu. Ako se ne parovi dogovore odmah, noć može da prođe u mukama od vrućine ili u potrazi za pokrivačem ili dodatnim ćebetom.

2. Tama

Neophodno je spavati u potpunoj tami. Čak i malo i kratkotrajno izlaganje svjetlu usred noći može da snizi ili prekine proizvodnju melatonina. To prvenstveno utiče na kvalitet sna. Neočekivano svjetlo može da prouzrokuje mikrobuđenje. San postaje plitak, što značajno utiče na to koliko će se osoba ujutru osjećati odmorno i naspavano.

3. Zvukovi

Važno je spavati ne samo u tami, već i u tišini i miru. Mozak nikada ne prestaje da radi. Tokom sna, on prolazi kroz različite tipove i faze - dremka, lagani san, duboki san i REM (brzi) san. Svaka faza je bitna jer odgovara za različite procese u organizmu.

Na primjer, u sporom snu opuštaju se mišići, puls usporava, a pri približavanju dubokog sna pokreću se važni hormonski procesi koji se ne dešavaju u drugim stanjima budnosti. Sve te faze su ciklične i ne mogu da se preskaču. Zato nagli i spoljašnji zvuk ili pokret mozak doživljava kao prijetnju i izbacuje kortizol i adrenalin, što umjesto relaksacije izaziva stres.

4. Cirkadijalni ritam i hronotipovi

Iako su neka pitanja o snu i dalje nejasna, i dalje traje debata o postojanju "ranojutarnjih" i "noćnih" tipova ljudi - da li je to ustaljena navika ili biološki hronotip. Dok naučnici raspravljaju, ljudi i dalje sami sebe svrstavaju u one koji su produktivniji noću i one koji ustaju s prvim zorom.

San je važan za emotivni odnos Pitanje "Spavati odvojeno ili zajedno?" često se javlja u vezama gdje partneri nisu dovoljno informisani o navikama i preferencijama drugog u vezi sna. Mnogi parovi, koji imaju čvrst brak, smatraju važnim da partneru saopšte koje okolnosti su im neophodne za dobro osjećanje, a san je važan kriterijum.

Sa jedne strane, to nije problem dok se "ranoranilac" i "noćna ptica" ne nađu pod istim krovom. U tom slučaju važno je naučiti poštovati granice i organizovati kvalitetan san za svakog, uzimajući u obzir prethodne preporuke. U suprotnom, neispavani partneri neće moći mnogo pozitivnog da unesu u vezu.

Da li razdvojeni san razara brak?

Najvjerovatnije ne, ako pored zajedničkog sna partneri imaju mnogo drugih važnih tačaka kontakta:

zajedničke interese i vrijednosti,

intimnu kompatibilnost,

riješene svakodnevne stvari (uključujući i pitanja spavanja) i

jednostavnu želju da budu zajedno, dok dijele i poštuju granice i potrebe jedno drugog.

Istovremeno, razdvojeni san može da spasi brak ako partneri počnu da se osjećaju bolje i steknu snagu da zaista saslušaju jedno drugo. Razdvojeni san može da smanji iritaciju prema partneru koja nastaje zbog nedostatka sna. Na primjer, pritužbe zbog hrkanja i noćnih buđenja mogu da nestanu. Takođe može da poraste želja da se kvalitetnije provodi zajedničko vrijeme, a dodatni plus je i doza intrige u odnosu. Nakon zajedničkog boravka, svako se povlači u svoj lični prostor.

(MONDO)