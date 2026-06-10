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Goga Sekulić u vezi sa 20 godina mlađim momkom: Upoznali se na mrežama, sad otkriveno da je bio u zatvoru?

Goga Sekulić u vezi sa 20 godina mlađim momkom: Upoznali se na mrežama, sad otkriveno da je bio u zatvoru?

Izvor Kurir
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Pjevačica je Stefana upoznala preko društvenih mreže, kad je on kontaktirao s njom, a poslije nekoliko nedjelja uslijedio je i prvi susret uživo

goga sekulić u vezi s 20 godina mlađim crnogorcem Izvor: MONDO

Goga Sekulić navodno uživa u novoj romansi sa mladićem iz Podgorice koji se zove Stefan, piše Kurir.

Pjevačica i 28-godišnji mladić upoznali su se preko društvenih mreža. On je prvi pisao Gogi, uputio joj je komplimente i lijepe riječi, a poslije nekoliko nedjelja desio se i prvi susret uživo.

"Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog djela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima, kao što ste već vidjeli. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedjeljno po osam sati dnevno", rekao je izvor Kuriru i dodao:

"Bilo kako bilo, ono što je primjetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena djetetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge.

Inače, razlika u godinama se kod njih ne primjećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:12
Dragana Mirković i Goga Sekulić
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir


(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Goga Sekulić pjevačice veze ljubav

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