Pjevačica je Stefana upoznala preko društvenih mreže, kad je on kontaktirao s njom, a poslije nekoliko nedjelja uslijedio je i prvi susret uživo

Izvor: MONDO

Goga Sekulić navodno uživa u novoj romansi sa mladićem iz Podgorice koji se zove Stefan, piše Kurir.

Pjevačica i 28-godišnji mladić upoznali su se preko društvenih mreža. On je prvi pisao Gogi, uputio joj je komplimente i lijepe riječi, a poslije nekoliko nedjelja desio se i prvi susret uživo.

"Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog djela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima, kao što ste već vidjeli. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedjeljno po osam sati dnevno", rekao je izvor Kuriru i dodao:

Vidi opis Goga Sekulić u vezi sa 20 godina mlađim momkom: Upoznali se na mrežama, sad otkriveno da je bio u zatvoru? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA / A. AHEL Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: A.H./ATAIMAGES Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: A.H./ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

"Bilo kako bilo, ono što je primjetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena djetetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge.

Inače, razlika u godinama se kod njih ne primjećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda.

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Pogledajte 03:12 Dragana Mirković i Goga Sekulić Izvor: Kurir Izvor: Kurir



(Kurir, MONDO)