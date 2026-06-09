"Uništila sam svoje tijelo": Kraj ere iscrpljujućih treninga Dženifer Aniston

Nakon brojnih povreda, Dženifer Aniston odlučila je da prestane sa napornim treninzima i sada upozorava sve koji biraju iscrpljujuće treninge.

Izvor: ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dženifer Aniston više ne vjeruje u treninge do iznemoglosti. Holivudska zvijezda je odlučila da javno progovori o štetnosti agresivnog fitnesa koji je godinama praktikovala, a koji joj je, umjesto benefita, donio brojne povrede i fizički slom. Danas, ona promoviše potpuno drugačiju filozofiju - vježbanje koje gradi tijelo, umjesto da ga uništava.

Dženifer priznaje da je decenijama bila zarobljena u uvjerenju da trening vrijedi samo ako je ekstremno naporan. Taj pritisak ostavio je trajne posljedice na njeno zdravlje.

"Kada ste u mentalnom sklopu: 'Moram da odradim 45 minuta kardio treninga ili neću imati dobar trening', to je obeshrabrujuće. Vjerovala sam u to veoma dugo. Jednostavno sam pregorjela i uništila svoje tijelo", kaže za InStyle.

Koliko su povrede bile ozbiljne, najbolje zna njen fizioterapeut. On joj je čak poklonio Barbiku oblijepljenu trakama za oporavak "da pokažu svaku povredu koju je imala u posljednjih 15 godina".

Zbog čega je Dženifer Aniston rekla "ne" krosfitu i boksu?

Njen put ka oporavku počeo je kada je shvatila da određene popularne discipline nanose više štete nego koristi njenom tijelu. Iako je probala gotovo sve, neke metode više nikada neće ponoviti.

"Crossfit je previše agresivan. Radi se o kvantitetu, a ne o kvalitetu i previše je naporno za tijelo", jasna je glumica.

Slično je bilo i sa boksom.

"Sjajno sam se zabavljala, ali je bilo veoma naporno za moje zglobove".

Umjesto toga, Aniston je spas pronašla u Pvolve metodu, funkcionalnim vježbama niskog intenziteta koje su joj vratile snagu bez osjećaja bola i potpune iscrpljenosti. Aniston ističe da je ključ u svjesnom pokretu, a ne u pukom ponavljanju koje otupljuje mozak i tijelo.

"Ne razmišljate, niti zapravo dobijate dobar trening, kada nešto radite iznova i iznova", kaže ona, kritikujući monotoniju trčanja na traci.

"Nakon treninga, ja više ne osjećam ogroman umor, niti se osjećam slomljeno i u bolovima".

Za nju je sada idealan trening onaj koji radi sa prijateljima uz dobru muziku, jer priznaje da joj je vođstvo instruktora neophodno kako ne bi hvatala krivine.

"Da radim trening sama? Ako pustite dobru muziku, može biti zabavno, ali ja volim da me neko vodi. Previše mi je lako da neke vježbe radim manje pravilno nego što bi trebalo".

Na njenoj listi pjesama za trening nalaze se hitovi koji je pokreću.

"Trenutno mi se mnogo dopada Lizo, volim Rijanu, naravno, i obožavam hip-hop stare škole iz devedesetih".

(MONDO)