Ovo dolazi nakon vijesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pi Didi je optužen za se*sualno zlostavljanje dječaka glumca tokom razgovora o poslovnim prilikama. Reper Šon "Didi" Kombs navodno je odveo muškarca, koji je u to vrijeme bio dijete, na žurku za umrežavanje na Holivud Hilsima 2007. godine.

Tužilac je naveo da je Didi zatražio privatan razgovor o poslovnim prilikama prije nego što ga je se*sualno zlostavljao, sudeći prema sudskim dokumentima u koje je Dejli Mejl imao uvid.

Vidi opis Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka: Glumac iznio nove stravične optužbe u javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Foxy Brown / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Cheryl Fox / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Cheryl Fox / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Muškarac, koji je bio dijete u vrijeme navodnog napada, tvrdio je da je Didi nad njim izvršio se*sualni čin.



Rekao je da mu je bilo neprijatno prije navodnog napada, kao i da mu je reper nakon toga rekao da će ga „imati na umu za potencijalne prilike“.

On je rekao da je Didi potom napustio prostoriju, a da je dječak glumac ubrzo nakon toga otišao sa žurke, šokiran onim što se dogodilo. Glumac tuži Diddija i pojedine agente, za koje tvrdi da su imali dužnost da ga zaštite, tražeći odštetu.

Ovo su takozvane "bijele žurke" na kojima su se, prema tvrdnjama mnogih, dešavale jezive stvari:

Vidi opis Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka: Glumac iznio nove stravične optužbe u javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brian Zak / Newscom / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Reperov predstavnik Džuda Engelmajer rekao je za Dejli Mejl:

"Optužbe ovog takozvanog neimenovanog dječaka glumca su lažne i smiješne. On je samo još jedan mrzitelj u dugom nizu ljudi koji pokušavaju da uskoče u voz za laku zaradu, podstaknuti advokatima za lične povrede. Gospodin Kombs nikada nikoga nije se*sualno zlostavljao, a to uključuje i bilo koje dijete! Ove optužbe će biti opovrgnute kao i sve ostale."

Ovo dolazi nakon vijesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.

Hip-hop mogul, osuđen po dvije tačke optužnice za prevoz radi prostitucije, sada će izaći na slobodu mesec i po dana ranije u odnosu na prethodni datum puštanja, koji je bio 4. jun 2028. godine.

(Kurir/ Mondo)