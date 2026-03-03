logo
Paf Dedi ranije izlazi iz zatvora: Otkriveno šta je reper uradio kako bi mu smanjili kaznu

Autor Đorđe Milošević
Kombs trenutno čeka ishod žalbe na svoju četvorogodišnju kaznu, koju je podnio u decembru.

Paf Dedi ranije izlazi iz zatvora Izvor: YouTube/screenshot/Fox news/Diddy

Paf Dedi, poznat i kao Šon Didi Kombs, biće pušten iz zatvora mjesec i po dana ranije nego što je prvobitno planirano, dok istovremeno čeka ishod žalbe na svoju četvorogodišnju kaznu. Novi datum njegovog izlaska pomjeren je sa 4. juna 2028. na 25. april 2028. godine, prema informacijama Federalne kancelarije za zatvore.

Ova promjena dolazi nakon što je Kombs u novembru primljen u Program rehabilitacije za zavisnike od droge (RDAP), što može doprinijeti skraćenju kazne. Njegov predstavnik je tada istakao:

"Gospodin Kombs je aktivan učesnik u Programu rehabilitacije od zloupotrebe droga (RDAP) i od samog početka ozbiljno je shvatio svoj proces oporavka. Potpuno je posvećen radu, fokusiran na rast i predan pozitivnim promenama."

Ovo nije prvi put da datum njegovog izlaska bude promijenjen. Kazna mu se u novembru 2025. godine već produžila – sa prvobitnog 8. maja 2028. na 4. jun 2028. Tada je, prema izvještajima, Kombs prekršio zatvorska pravila, uključujući konzumaciju domaćeg alkohola i navodno učestvovanje u trostrukom telefonskom pozivu, što je zabranjeno.

Trenutno, Paf Dedi čeka odluku suda o žalbi koju su njegovi advokati podnijeli u decembru, zahtijevajući hitno puštanje, poništenje presude ili smanjenje kazne. Odluka suda u narednim mjesecima može dodatno promijeniti njegovu situaciju, dok Kombs nastavlja sa rehabilitacijom i radom na svom oporavku unutar zatvorskog sistema.

