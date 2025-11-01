Prva fotografija Paf Dedija iz zatvora: Radi u perionici, sijeda brada, reper neprepoznatljiv

Pi Didi služi kaznu od 50 mjeseci, a već je angažovan u zatvorskoj perionici.
Reper Šon Kombs, poznatiji kao Pi Didi, prvi put je viđen u javnosti od kada je završio u zatvoru, i to u FCI Fort Diksu u saveznoj državi Nju Džersi.
Na fotografiji koju je objavio TMZ, rep mogul šeta zatvorskim dvorištem obučen u tamnoplavu jaknu i narandžastu kapu, a javnost je posebno primijetila njegovu sijedu bradu, koju niko nije video od njegovog hapšenja u septembru 2024. godine.
Tada je Pi Didi bio zadržan bez kaucije u zatvoru u Bruklinu, dok je čekao suđenje po teškim federalnim optužbama. Iako kroz ljeto nisu bile prisutne kamere u sudnici, javnost je mogla da vidi repera samo preko sudskih skica. Na kraju je oslobođen najtežih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije, ali je osuđen po nekoliko manjih tačaka koje se odnose na prostituciju. Šok fotku pogledajte OVDJE.
Prema rečima bivšeg zatvorenika i TV zvijezde Džoa Đudičea, koji je prije nekoliko godina boravio u istom zatvoru, Pi Didi će zbog svojih finansijskih mogućnosti imati lakši život iza rešetaka u poređenju sa većinom ostalih zatvorenika.