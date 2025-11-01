Pi Didi služi kaznu od 50 mjeseci, a već je angažovan u zatvorskoj perionici.

Izvor: Youtube printscreen / MsMojo

Reper Šon Kombs, poznatiji kao Pi Didi, prvi put je viđen u javnosti od kada je završio u zatvoru, i to u FCI Fort Diksu u saveznoj državi Nju Džersi.

Na fotografiji koju je objavio TMZ, rep mogul šeta zatvorskim dvorištem obučen u tamnoplavu jaknu i narandžastu kapu, a javnost je posebno primijetila njegovu sijedu bradu, koju niko nije video od njegovog hapšenja u septembru 2024. godine.

Vidi opis Prva fotografija Paf Dedija iz zatvora: Radi u perionici, sijeda brada, reper neprepoznatljiv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Foxy Brown / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Cheryl Fox / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Cheryl Fox / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Andrea Raffin/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tada je Pi Didi bio zadržan bez kaucije u zatvoru u Bruklinu, dok je čekao suđenje po teškim federalnim optužbama. Iako kroz ljeto nisu bile prisutne kamere u sudnici, javnost je mogla da vidi repera samo preko sudskih skica. Na kraju je oslobođen najtežih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima radi se*sualne eksploatacije, ali je osuđen po nekoliko manjih tačaka koje se odnose na prostituciju. Šok fotku pogledajte OVDJE.

Pi Didi služi kaznu od 50 mjeseci, a već je angažovan u zatvorskoj perionici.

Vidi opis Prva fotografija Paf Dedija iz zatvora: Radi u perionici, sijeda brada, reper neprepoznatljiv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Brian Zak / Newscom / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prema rečima bivšeg zatvorenika i TV zvijezde Džoa Đudičea, koji je prije nekoliko godina boravio u istom zatvoru, Pi Didi će zbog svojih finansijskih mogućnosti imati lakši život iza rešetaka u poređenju sa većinom ostalih zatvorenika.