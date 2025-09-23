Poznati reper Pi Didi proglašen je krivim 2. jula.

Izvor: Youtube printscreen/ TheEllenShow

Tim advokata muzičkog mogula Šona “Didija” Kombsa podnio je sudu detaljan memorandum sa nizom argumenata za smanjenje njegove zatvorske kazne. U ponedjeljak, 22. septembra, dostavili su dokument od 182 strane u kome predlažu da Kombs, star 55 godina, ne izdrži više od 14 mjeseci zatvora. Ovo se odnosi na dvije optužbe za organizovanje prevoza radi prostitucije.

Pogledajte kako su izgledale žurke Pi Didija:

Vidi opis Advokati Pi Didija traže manju kaznu: Otkriveni detalji njihovog zahtjeva i šta radi reper iza rešetaka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Hugh Edwards / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Brian Zak / Newscom / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok / vitaltiktoks Br. slika: 8 8 / 8

Detalji dokumenta koji su podnijeli advokati

U dokumentu koji je pribavio magazin People, njegovi advokati navode: "To je jedina pravedna i fer kazna koja može biti izrečena."

"Gospodin Kombs je u skoro 13 mjeseci provedenih u zatvoru doživio duboku promjenu, iskoristio vrijeme na produktivan način i pokazao odlučnost da se vrati porodici i zajednici i vodi najbolji mogući život,“ piše u memorandumu.

"Od prvog dana u Metropolitan Detention Center-u posvetio se rehabilitaciji — uključujući potpuno odvikavanje od svih supstanci.“

Advokati su u dokumentu opisali i njegovu životnu priču, podsjetivši na ubistvo njegovog oca kada je imao samo tri godine, kao i na "nasilne" veze sa bivšim partnerkama koje su bile dio postupka. Naveli su da je Kombs tokom života prošao kroz "duboke traume" i borio se sa ozbiljnom zavisnošću od opijata. "Kao i svaki zavisnik, njegovo ponašanje pod uticajem lijekova protiv bolova bilo je nepredvidivo i često je stajalo iza incidenata o kojima je bilo riječi na suđenju," stoji u podnesku.

Pogledajte sa kim se sve družio reper:

Vidi opis Advokati Pi Didija traže manju kaznu: Otkriveni detalji njihovog zahtjeva i šta radi reper iza rešetaka Paf Didi i Ešton Kučer na crvenom tepihu Paf Didi proslava 60. rođendana Didi pitao 50 Centa da ga vodi u šoping druženej Džastina Bibera kao deteta sa Didijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SBM / PictureLux / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: PHOTOlink / Everett / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Youtube / Diddy Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube printscreen / Diddy Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Youtube printscreen / Justin Bieber Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Youtube / Tap_In_With_TVickz_MrsDean Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: SMG / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: pritnscreen/youtube/Access Hollywood Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube / Justin Bieber Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Image of Sport / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Godinu dana trijezan

Prema njihovim riječima, od kada je u zatvoru, Kombs je prvi put poslije mnogo godina potpuno trijezan i sada "inspiriše i pomaže" drugim zatvorenicima. Podsjetili su i da Kombs nema raniji krivični dosije te da ima sedmoro djece i staru majku koji zavise od njega.

"On je odslužio više od godinu dana u jednom od najzloglasnijih američkih zatvora i iz tog iskustva izvukao je najbolje moguće pouke,“ navodi se u dokumentu. „Vrijeme je da se gospodin Kombs vrati svojoj porodici, nastavi liječenje i pokuša da iskoristi sljedeće poglavlje svog izuzetnog života.“

Izricanje presude u oktobru

Advokati dodaju da je kazna ne duža od 14 mjeseci očigledno dovoljna, ali ne i veća nego što je potrebno“ da ispuni svrhu kažnjavanja. Kombs je 2. jula oslobođen optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, ali je osuđen za dvije manje optužbe povezane sa prostitucijom. Na izricanju presude 3. oktobra mogao bi da dobije i do 20 godina federalnog zatvora ukoliko bi sudija dosudio maksimalne uzastopne kazne.

Tužioci su, međutim, preporučili kaznu između 51 i 63 mjeseca.

(Kurir/ MONDO)