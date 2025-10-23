Paf Didi brutalno napadnut u zatvoru: "Probudio se s nožem na grlu"

Paf Didi osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora, a sada je doživio pravu dramu iza rešetaka.

Ozloglašeni reper Šon Didi Kombs navodno je napadnut u zatvoru, kako tvrdi njegov dugogodišnji prijatelj. Čarluči Fini je u srijedu za Daily Mail rekao da se Didi "probudio s nožem na grlu" u zatvorskoj ćeliji u Metropolitan Detention Center-u.

"Ne znam da li se on borio protiv njega ili su došli stražari. Samo znam da se dogodilo", rekao je Fini, koji Didija poznaje više od 30 godina. Nije otkrio kada se navodni incident dogodio, ali je istakao da smatra kako je "zastrašujući napad" bio više zamišljen kao prijetnja nego stvarni pokušaj da se naudi Kombsu.

"Da mu je taj tip htio nauditi, Šon bi bio povrijeđen. Bila je potrebna samo sekunda da mu oružjem prereže grkljan i ubije ga. To je vjerovatno bio način da kaže: ‘Sljedeći put nećeš imati toliko sreće‘. Sve je zastrašivanje. Ali to neće uspjeti sa Šonom. Šon je iz Harlema", dodao je Čarluči.

Fini je svog prijatelja nazvao "neuništivim", kao i "voljenim starateljem, ocem, bratom i najboljim prijateljem“. "Siguran sam da će učiniti sve što je potrebno da i dalje bude Šon Kombs kada izađe", istakao je.

Didi se u istom zatvoru nalazi od septembra 2024. godine, kada je bio uhapšen zbog sumnje na reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu s*ksualne eksploatacije i krivična djela povezana s prostitucijom. Suđenje mu je započelo u maju ove godine, a u julu je optužen po dvije tačke optužnice za prevoz u svrhu prostitucije. Osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora.

Uz to, Kombs mora da učestvuje u programima za mentalno zdravlje i rješavanje problema s zavisnošću, kao i da plati 500.000 dolara odštete sudu.

Želi da se premjesti u drugi zatvor

Inače, reper se već neko vrijeme trudi da ubijedi sudiju da ga premjesti iz zloglasnog zatvora u drugi, manje strogi zatvor. U zahtjevima koji su predati sudu, Didijevi advokati tvrde da mu je boravak u zatvoru u Bruklinu nepodnošljiv i da se boji za sopstvenu bezbjednost. Zatražili su da ostatak kazne odsluži u FCI Fort Diksu u Nju Džersiju, piše Jutarnji.hr.

FCI Fort Dix je kaznena ustanova otvorenog tipa, poznata po terapijskim i obrazovnim programima. Nalazi se unutar vazduhoplovne baze McGuire, u kompleksu koji podsjeća na studentski kampus. Jedna je od najvećih kaznionica otvorenog tipa u SAD-u, sa oko 4.000 zatvorenika.

"Učestvovanje u programima liječenja zavisnosti, obrazovnim i radnim aktivnostima pružilo bi mu stabilnost i rehabilitacionu strukturu", rekao je njegov advokat Teni Geragos.

Međutim, šanse za njegov premještaj su male, kako je otkrio konsultant za savezne zatvore Sem Mengel. On je procijenio da Didi nije dobar kandidat za programe koje je spomenuo njegov pravni tim.

"Ljudi s optužbama za zločine seksualne prirode ne mogu da uđu u te programe. Dobro je poznato da svako ko je označen kao rizik za javnu bezbjednost nema pravo na takav smještaj", rekao je on.

