Sofija Milošević pokazala luksuzni garderober: Torbe vrijedne najmanje 160.000 evra

Manekenka Sofija Milošević otkrila je dio svoje kolekcije luksuznih torbi brendova "Chanel" i "Hermès", čija se vrijednost procjenjuje na najmanje 160.000 evra.

Izvor: Instagram printscreen

Poznata manekenka i modna dizajnerka Sofija Milošević otvorila je vrata svog luksuznog garderobera i pratiocima na društvenim mrežama pokazala dio impresivne kolekcije torbi najprestižnijih svjetskih modnih kuća.

Miloševićeva, koja važi za ljubiteljku visoke mode, fokus je stavila na modele francuskih brendova "Chanel" i "Hermès", čiji se proizvodi smatraju simbolom prestiža i statusa.

Među fotografijama koje je podijelila nalazi se čak osam klasičnih "Chanel" tašni u različitim bojama. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih modnih komada na svijetu, čija cijena premašuje 10.000 evra po primjerku, zavisno od modela, materijala i godine proizvodnje.

Modni stručnjaci često ističu da pojedini modeli "Chanel" torbi ne gube vrijednost, već vremenom postaju još skuplji, zbog čega se smatraju i svojevrsnom investicijom.

Pored njih, Sofija je pokazala i nekoliko prestižnih modela modne kuće "Hermès", uključujući čuvene "Birkin" torbe, kao i jedan model "Kelly" tašne. Ove torbe spadaju među najtraženije luksuzne aksesoare na svijetu, a njihova dostupnost često je ograničena.

Početne cijene "Birkin" i "Kelly" modela kreću se od oko 15.000 evra, dok pojedini primjerci na tržištu dostižu višestruko veće iznose.

S obzirom na broj prikazanih torbi i njihove procijenjene vrijednosti, jednostavnom računicom dolazi se do iznosa od najmanje 160.000 evra, koliko vrijedi kolekcija koju je Sofija Milošević predstavila svojim pratiocima.

Manekenka je već godinama u vezi sa srpskim fudbalskim reprezentativcem Lukom Jovićem, sa kojim često privlači pažnju javnosti, kako zbog privatnog života, tako i zbog luksuznog načina života koji povremeno dijele sa pratiocima na društvenim mrežama.