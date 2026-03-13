logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izgledala sam kao da su me pčele izujedale": Sofija Milošević o lošem iskustvu s filerima

"Izgledala sam kao da su me pčele izujedale": Sofija Milošević o lošem iskustvu s filerima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Sofija Milošević, jedna je od najljepših manekenki sa srpske scene, i iako radi na svom fizičkom izgledu i vrijedno trenira, priznaje da je koristila filere zbog čega je jednom prilikom doživjela šok

sofija milošević o lošem iskustvu s filerima Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Sofija Milošević je ispričala da je jednom prilikom odlučila da koriguje podočnjake, a nakon posjete ljekaru i dogovora, intervencija je počela.

Međutim, doktor je pogriješio i stavio joj previše filera. Manekenka je sad pričala o detaljima ove neprijatne situacije.

"Požalila sam se doktoru na podočnjake i zamolila ga da mi nešto uradi povodom toga. On je meni stavio previše filera. Spustili su se do pola lica, ali ja tada nisam znala šta se desilo. Gostovala sam i po emisijama, izgledala sam kao da su me pčele izujedale, bila sam očajna. Konsultovala sam dermatologe, niko nije znao u čemu je problem. Na kraju sam pomislila možda loše starim i počela sam to da prihvatam", otkrila je Sofija u podkastu "Sigurno mesto".

Prema njenim riječima, u čemu je problem saznala je kada je otišla kod drugog doktora da uradi "prp" tretman.

"On me je pitao štta mi se desilo sa licem. Bio je ubeđen da sam radila jagodice. Kada sam mu ispričala da sam stavljala filere zbog podočnjaka, odmah je shvatio šta se desilo. Pogledao je i rekao pa tebi se filer skroz spustio. Morala sam sve to da istopim. Nije bilo bolno, ali sam se kući vratila sa svojim oblikom lica. Tako da filere više nikada neću raditi. Kad dođe vrijeme uradiću fejslifting - rekla je Sofija.

Pogledajte kako izgleda bez šminke:

Manekenka je govorila i o njezi i priznala da nije rob svakodnevnog "mackanja".

"Da se ljudi ne zgranu, ja se mackam samo četiri puta nedjeljno, tri puta nedeljno me mrzi i samo skinem šminku, umijem se i legnem da spavam. Bez kreme i ne opterećujem se. Nekad treba da pustiš kožu samo da diše", ističe Sofija i dodaje da je 80 odsto njege zdrava ishrana, koju ona praktikuje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Sofija Milošević sa sinovima sletela u Beograd: Bivša manekenka neprepoznatljiva
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

(Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sofija Milošević manekenke plastične operacije estetska hirurgija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA