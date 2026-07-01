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Da li partneru govorite baš sve? Ove četiri stvari ipak bi trebalo da prećutite

Da li partneru govorite baš sve? Ove četiri stvari ipak bi trebalo da prećutite

Autor Dragana Božić Izvor b92
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Otvoren i iskren odnos temelj je svake kvalitetne veze, ali stručnjaci ističu da postoje situacije u kojima dijeljenje baš svake misli ili iskustva može izazvati nepotrebne nesporazume i nesigurnost.

Stvari koje treba prećutati partneru Izvor: Shutterstock

Iskrenost se smatra jednim od najvažnijih temelja zdrave ljubavne veze, ali to ne znači da svaki detalj iz prošlosti ili svaka prolazna misao moraju biti podijeljeni s partnerom.

U pojedinim situacijama važnije je procijeniti da li će određena informacija doprinijeti odnosu ili će samo izazvati nepotrebne sumnje, piše b92.

Otvoren razgovor o važnim životnim pitanjima uvijek je poželjan, ali postoje teme koje je ponekad bolje prećutati.

Detalji iz prošlih veza koji više nisu važni

Svaka osoba iza sebe ima određena iskustva i odnose koji su je oblikovali. Ipak, sitni detalji, poput beznačajnih flertova, kratkotrajnih simpatija ili nesuglasica iz prethodnih veza, uglavnom ne doprinose kvalitetu sadašnjeg odnosa. Umjesto toga, mogu izazvati ljubomoru ili nesigurnost bez stvarnog razloga.

Prolazna privlačnost prema drugim ljudima

Sasvim je prirodno da vam druga osoba privuče pažnju svojim izgledom i to ne znači da predstavlja prijetnju vašoj vezi. Međutim, ukoliko takva osjećanja nemaju dublje značenje niti utiču na vaš odnos, njihovo dijeljenje s partnerom može stvoriti nepotrebne sumnje i narušiti osjećaj sigurnosti.

Manji nesporazumi s partnerovom porodicom

Nije neuobičajeno da se povremeno pojave sitna neslaganja ili različiti pogledi u odnosu s partnerovom porodicom. Ako ti problemi nisu ozbiljni i ne utiču na vaš partnerski odnos, često ih je bolje riješiti bez dodatnog opterećivanja partnera.

Finansijske greške koje su ostale u prošlosti

Ukoliko ste ranije donosili loše finansijske odluke, ali one više nemaju nikakav uticaj na vašu sadašnjost niti zajedničku budućnost, nema potrebe da ih stalno vraćate u fokus. Mnogo je važnije graditi otvoren odnos kada su u pitanju aktuelne finansije i zajednički planovi.

Na kraju, zdrava veza ne podrazumijeva skrivanje važnih činjenica, već sposobnost da se prepozna razlika između onoga što je zaista važno podijeliti i onoga što bi moglo samo da stvori nepotrebne nesporazume.

Povjerenje se gradi iskrenošću, ali i promišljenom komunikacijom koja doprinosi stabilnosti i međusobnom poštovanju.

(Mondo)

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