Koliko intimnih partnera je "previše"? Naučnici imaju tačnu brojku za muškarce i žene

Da li postoji društveno prihvatljiv broj intimnih partnera?

Izvor: Shutterstock.com/New Africa

Tim istraživača, čiji je rad objavljen u časopisu Social Psychological and Personality Science, odlučio je da ispita koje norme upravljaju društvenom percepcijom intimnog života žena i muškaraca. Rezultati jasno pokazuju da osobe koje vode umjereno aktivan intimni život uživaju najveće prihvatanje, dok se i krajnja uzdržanost i veoma visok intenzitet tjelesnih kontakata susreću sa kritikama.

U istraživanju je učestvovalo više od 340 osoba iz dvije nezavisne grupe u Njemačkoj. Učesnici su odgovarali na pitanja koja su se odnosila na percepciju 25-godišnje žene ili muškarca, koje su karakterisali različiti nivoi intimne aktivnosti. Analizirani su aspekti kao što su broj partnera, učestalost intimnih odnosa, autoerotske navike i erotske fantazije.

Društvena procjena

Rezultati ukazuju na to da se visok intenzitet intimnog života bolje prihvata kod muškaraca nego kod žena, dok se niska aktivnost češće toleriše kod žena. Međutim, kako ističu autori istraživanja, umjeren nivo angažovanosti u intimnoj sferi smatra se najpoželjnijim kod oba pola. Istraživači primjećuju da se u društvenoj procjeni tjelesnosti žena i muškaraca mogu uočiti i sličnosti i razlike, ali upravo umjerenost uživa najveće odobravanje.

Idealan broj partnera

Koja se ponašanja, dakle, smatraju "idealnim"?

Kod muškaraca su pozitivno ocijenjeni oni koji su u životu imali četiri ili pet intimnih partnerki, od čega su dva ili tri odnosa bila prolazna. Prva tjelesna iskustva najčešće su se javljala između 18. i 20. godine života.

Kod žena se, s druge strane, optimalnim smatra broj od dva ili tri partnera, uključujući jedan ili dva prolazna odnosa, dok su se prva intimna iskustva javljala između 16. i 18. godine života.

Kada je riječ o učestalosti intimnih odnosa, muškarci su bili najbolje ocijenjeni kada su se intimni susreti dešavali četiri ili pet puta nedjeljno, a autoerotska aktivnost tri do četiri puta u istom periodu. Kod žena su kao najprihvatljiviji ocijenjeni tri do četiri odnosa, kao i dvije ili tri autoerotske prakse nedjeljno. Istraživanje takođe pokazuje da čak i u sferi erotskih fantazija društvo postavlja neformalne granice - za muškarce tri puta dnevno, a za žene dva puta.

