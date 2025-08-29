"Djeca, posao i stres, pa kada?!": Najbolje vrijeme za intimni odnos zavisi i od godina

Za pojedine, jutarnji intimni odnos je savršen način da započnu dan, dok većina više voli nježno poslijepodnevno uživanje ili večernji susret.

Izvor: Shutterstock.com/New Africa

Da li zaista postoji "idealno vrijeme" za intimne odnose? I da li se te navike mijenjaju kako starimo? Iako univerzalnog odgovora nema, jedno istraživanje je pokazalo da se intimni odnos najčešće dešava kasno uveče.

Drugi najpopularniji termin je rano veče, dok 16 odsto ispitanika priznaje da radije bira jutarnju masturbaciju nego večernju (10 odsto). I pol igra ulogu. Istraživanje kompanije Lovehoney pokazalo je da su muškarci najčešće raspoloženi između 6 i 9 ujutru, dok su žene više uzbuđene kasno uveče, između 23 časova i 2 ujutru.

Ipak, to što je najčešće, ne znači i da je najbolje vrijeme. Evo kako godine mogu da utiču na vaše intimne navike:

20-30 godina

Iako mnogi prvi put stupe u intimne odnose oko 17. godine, dvadesete su period kada je libido na vrhuncu. Hormoni su tada najjači, plodnost najveća, pa je i želja prirodno izraženija.

"Imate viši libido, naročito oko ovulacije, više energije i snažniji emotivni odgovor na intimnost", objašnjava ekspert za hormone Majk Kočis.

Zato je upravo jutro često najbolje vrijeme. Dvadesete su i idealne za istraživanje i spontanost, pa se**olog April Marija ističe da je najbolje kada god se pojavi želja.

30-40 godina

Treća decenija često znači više obaveza - djeca, stresan posao, manje slobodnog vremena. Zato intimni odnos u ovim godinama često postaje planiran.

Stres može da utiče na hormone i smanji libido, ali zato intimni odnos u tridesetim dobija novu dimenziju - više povjerenja, povezanosti i emocionalnog zadovoljstva.

"Manje je vođen hormonima, a više oksitocinom i bliskošću", objašnjava Kočis.

40-50 godina

U četrdesetim se rutina često mijenja. Djeca su starija, posao stabilniji, pa se otvara prostor za spontanost. Jutarnji odnos se vraća u igru, ali i vikendi ili produžene pauze za ručak.

Menopauza kod žena može da dobese niži libido, suvoću i sporije postizanje vrhunca. Ipak, to ne mora da bude minus. Upravo tada postajemo svjesniji onoga što nam prija i spremniji da to podijelimo sa partnerom.

50-60 godina

Iako hormoni u pedesetim opadaju, intimnost ne nestaje. Naprotiv, odnos postaje više vezan za bliskost, dodire i razgovor nego za učestalost.

Najbolje vrijeme postaje jutro ili podne, kada je tijelo odmornije, a energija na vrhuncu. Uz malo prilagođavanja, ovo može da bude jedno od najljepših intimnih poglavlja.

60+ godina

U šezdesetim i kasnije, stres se smanjuje, djeca su odrasla, a vrijeme je sve više samo vaše. Tijelo možda reaguje sporije, ali želja može da postane dublja i svjesnija nego ikad.

April savjetuje da su popodne i rano veče idealni trenuci - uz više vremena, opušteniji pristup i istraživanje novih načina uživanja. Da li se slažete? Pišite nam u komentarima.

(MONDO)