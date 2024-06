Seks na prvom sastanku: Jedni su za, drugi nikako ne preporučuju (ANKETA)

Pogledajte dobre i loše strane "prelaska na stvar" na prvom dejtu!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Da li treba da spavamo s nekim na prvom dejtu? Vječito pitanje koje mnoge buni. Da li je suviše rano ili je idealan trenutak da shvatimo da li nam osoba odgovara ili ne? Kako ističe Lovrens Sijegl, klinički seksolog, još uvijek se neki ljudi drže zastarjelih vrijednosti izlazaka.

Iako se smatra da je ovo pitanje isključivo namijenjeno ženama, muškarci se takođe bore s njim - mada na drugačiji način. Ako muškarac pristane na seks na prvom sastanku, to bi za drugu osobu moglo da znači da je jedino do čega mu je stalo intimni odnos, čak i ako to nije nužno slučaj. A ako je to slučaj, onda sam intimni čin na prvom izlasku može da pošalje različite poruke drugoj osobi.

"Bio sam na dejtovima gdje sam odbio seks, uprkos tome što me je druga osoba privlačila. Uradio sam to zbog mogućih posljedica", rekao je jedan muškarac (34) za Men's Health. Srećom, stigma oko intimnih odnosa na prvom sastanku brzo se mijenja. Prema istraživanju koje je sproveo "OkCupid", 46 odstoljudi razmišlja o seksu na prvom dejtu.

"Danas mislim da se mnogo više vodimo ljubav na prvom dejtu zbog tehnologije, kao i opuštenijeg stava o intimnim odnosima, posebno žene", kaže seksualna terapeutkinja dr Debra Laino.

Dakle, da li treba da imamo seks na prvom dejtu? Odgovor je, za kliničkog seksologa Lovrens Sijegl jasan - zavisi.

Dobre strane

1. Saznaćete da li je osoba za vas

"Imao sam tri veze duže od tri godine veze i sve su započele vođenjem ljubavi poslije prvog sastanka. Kako ja to gledam, ako žudite za nekim koga ne poznajete dobro, to još uvijek može da bude dobar početak dugotrajne veze i mislim da ublažava veliki pritisak", rekao je Aleks (38) za Men's Health.

2. Dobićete kratkotrajan užitak

"Ako je dobar osjećaj i postoji vrlo jasan pristanak, malo je teško pronaći negativnu stranu", kaže stručnjak Sijegl. Ako se međusobno privlačite, zašto da se boriti protiv toga ili da odlažete zadovoljstvo?

Loše strane

1. Možete navući drugu osobu.

"Očekivanja partnera nakon seksa mogu da budu neostvarena ako obe strane nisu na istoj talasnoj dužini", kaže stručnjak i dodaje da u takvim situacijama potrebno je da naglasite da ne želite ništa ozbiljno ako je to slučaj.

2. Možda će vam biti neprijatno

Postoji stereotip da su svi muškarci zainteresovani za seks sa svim ženama, ali to nije istina. Možda vas ta osoba ne privlači ili ste skloni istom profilu osoba sa kojom na kraju ne završite "slavno". Bez obzira na razlog, ako je adrenalin ili alkohol u vama, to povećava rizik da učinite nešto zbog čega biste kasnije mogli da zažalite.

Šta vi kažete? Da li treba imati intimne odnose na prvom dejtu?

Anketa Intimni odnosi na prvom dejtu? Da! 33.33% (2)

Ne. 66.67% (4) Povratak na glasanje Intimni odnosi na prvom dejtu? Da!

Ne. Glasaj Rezultati

(MONDO)