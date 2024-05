OVI MUŠKARCI SU NAJPOŽELJNIJI FRAJERI! Žene u transu, sve se dogodilo zbog jednog snimka sa mreža

Nakon jednog snimka o muškarcima koji je postao senzacija na internetu, žene su otkrile koje muškarce smatraju savršenima.

Kažu da o ukusima ne treba raspravljati, ali većina žena se slaže da je jedan tip muškarca savršen. Sve se dogodilo kada je Megan Boni, popularna tiktokerka, snimila video pod nazivom Gir On Couch. Postavila je sledeće pitanje: "Jesam li ja upravo napisala pjesmu ljeta?". Ovo pitanje odnosilo se na pjesmu koja se danas pušta u najpoznatijim klubovima širom svijeta, a u prilog tome govori i nastup čuvenog Dejvida Gete koji je redovno pušta.

Pjesma je poznata pod nazivom Man In Finance, a nastala je zahvaljujući Meganinom snimku od 19 sekundi. Ona je u njemu neprestano ponavljala: "I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6ft 5. Blue eyes. Finance", odnosno, šalila se da želi dečka koji radi u finansijama, ima plave oči i visok je skoro dva metra. Snimak je prikupio više od 33 miliona pregleda, a pjesma je završila na Spotify aplikaciji. Od tada je brojni DJ-evi puštaju na svojim nastupima.

Tako su muškarci koji rade u finansijama postali "najtraženiji frajeri".

"Bila je to 100 odsto parodija. Sve što radim na TikTok-u je šala. Ko god me poznaje, zna da nisam 'party girl'. Samo sjedim na svom kauču, ja sam djevojka koja je mnogo lijena", rekla je Boni za Daily Beast, dok su žene širom svijeta pisale da smatraju da su takvi muškarci popularniji i od fudbalera. Pogledajte snimak Megan i nastup Dejvida Gete:

A evo i kako izgledaju muškarci koje su žene proglasile najboljim frajerima:

