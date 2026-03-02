"Ni jedna od njihovih žena nije zaslužila izdaju", tvrdi se*solog.

Izvor: Martin Heaney/Shutterstock

Diplomirani se*solog i ekspert za porodične odnose, Artem Gerašimov, odlučio je da podijeli svoja iskrena zapažanja o tome zašto mnogi muškarci varaju čak i najprivlačnije žene.

Varanje nije stvar sek*a. To je bjekstvo.

"Radim sa muškarcima koji su varali. Bogati i siromašni, mladi i zreli, oženjeni modelima i skromnim domaćicama. I znate šta ih sve spaja? Ni jedna od njihovih žena nije zaslužila izdaju. A zašto su onda to učinili?", priča stručnjak.

Zašto mnogi muškarci varaju čak i najljepše žene?

1. "Ona je savršena... I to je strašno"

Mnogi misle: "Kad bih bio sa ljepoticom/pametnicom/pažljivom ženom - nikada ne bih pomislio da varam". Laž.

Paradoks: Što je žena "savršenija", to muškarac više može da se plaši:

nezadovoljstva ("Ona je previše dobra za mene, uskoro će shvatiti"),

gubitka kontrole ("Ona je samostalna, znači da može da ode"),

postajanja suvišnim ("Ona se snalazi i bez mene").

I tada varanje postaje način da se "izjednače uslovi" - podsvjesno je ponizi da bi osjetio svoju moć.

2. "Nije do nje, ja mrzim samog sebe"

Većina prevara nije u potrazi za boljim, već u bježanju od sebe. Muškarci koji varaju često:

osjećaju se neuspješno (na poslu, u društvu, u krevetu),

boje se starosti i neostvarenosti ("Više nisam onaj kakav sam bio"),

žive sa osjećajem laži ("Trebalo bi da budem srećan, ali...").

Nova žena tada nije ljubav, već "lijek". Kratkotročni podsticaj koji stvara iluziju:

"Još uvijek mogu" (se*sualno, emotivno, društveno),

"Nisam star" (mlada ljubavnica - potvrda mladosti),

"Nisam nebitan" (neko ga ponovo gleda s obožavanjem).

Ipak, taj užitak traje tačno do prvog poziva ženi, naglašava stručnjak.

3. "Nedostaje mi... ali šta?"

Najčešći odgovor preljubnika na pitanje "Zašto?" je: "Ne znam". I to je istina.

Pravi razlog obično nema veze sa intimnim odnosima i sa ženom, već sa:

dosadom (ne u vezi, već u sopstvenom životu),

(ne u vezi, već u sopstvenom životu), strahom od rutine ("Kao da sam već mrtav"),

("Kao da sam već mrtav"), potrebom za rizikom ("Želim da se osjećam živim"),

("Želim da se osjećam živim"), dječijom traumom (otac je varao, pa sin ponavlja scenario).

Varanje je krik duše koja je poprimila ružnu formu.

4. "Ona nije kriva, ali ni on nije čudovište"

Da, prevara je izdaja, ali preljubnici rijetko to rade "samo zato".

Oni:

ne znaju da govore o svojim strahovima (društvo uči muškarce da ćute),

ne razumiju šta žele (jer su godinama varali sami sebe),

boje se da priznaju da su nesrećni ("Pravi muškarci ne kukaju").

I umjesto iskrenog razgovora biraju kukavički izlaz - prevaru.

Šta da radite ako se pronalazite u svemu ovome?

Ako ste vi varali:

prestanite da lažete sebi da je "samo se*s" - to je biekstvo. pronađite pravu motivaciju (strah, dosada, nesigurnost?). odlučite da li želite da rušite ili gradite (ako gradite, počnite razgovorom).

Ako ste prevareni:

shvatite da to nije vaša krivica. Čak i ako niste bili savršeni, izdaja je uvijek izbor. ne vjerujte u "jednokratnu grešku". Bez rada na uzrocima, ponoviće se. odlučite da li vrijedi da spašavate odnos. Ako partner nije spreman na promjenu, prihvatite.

Varanje nije kraj, naglašava stručnjak. To je početak ili početak kraja ili početak novog života (ako ste spremni da pogledate istini u oči). Izbor je vaš.

(MONDO)