Pitanja koja preljubnici taktički koriste: Ovako ćete ih "provaliti"

Ako se pitate da li vam je partner nevjeran, ne brinite, vrlo brzo ćete kroz ova pitanja otkriti istinu.

Izvor: Shutterstock

Za mnoge od nas, nema veće brige od toga da nas partner vara. Pored izdaje, postoji i spoznaja da je nevjerstvo jedan od glavnih razloga zašto veze završavaju. Ali ne morate da dozvolite da vas iznenadi sumnjiv partner. Džozef Puglisi, stručnjak za veze i CEO kompanije Dating Iconic, kaže za Best Life da varalice često koriste pitanja kao taktiku da im pomognu u aferi. Postavljanjem određenih pitanja, Puglisi objašnjava, vaš nevjerni partner može da izbjegne da bude uhvaćen u svojim lažima, prikrije neslaganja i, takođe, blokira bilo kakve vaše sumnje - osim ako ne znate njihove trikove. Konsultovali smo terapeute i druge stručnjake za veze kako bismo otkrili neka od najčešćih pitanja koja vaš partner može postaviti ako vas vara. Nastavite da čitate da biste saznali na šta treba da obratite pažnju.

1. "Zašto se čudno ponašaš?"

Kada skrivaju prevaru od partnera, ljudi mogu postati paranoični zbog toga da istina ne izađe na vidjelo. Kao rezultat toga, varalica može početi da postavlja pitanja o vašem ponašanju prema njima, kaže Megan Herison, LMFT, licencirani terapeut i vlasnik Couples Candy. Ona kaže za Best Life da vam mogu postaviti pitanje poput: "Zašto se ponašaš čudno?"—čak iako vaše ponašanje zapravo nije promijenjeno.

"Ako vas partner vara, mogu postaviti ovo pitanje da vide da li ste primijetili njihovo čudno ponašanje i povezali stvari," objašnjava Herison.

Izvor: Shutterstock

2. "Šta planiraš da radiš večeras?"

Većina nas želi da naši partneri budu zainteresovani za ono što se dešava u našim životima, ali to može biti crvena zastava ako se ovo počne dešavati iznenada. Ako primijetite "iznenadnu promjenu" u kojoj vaš partner postaje mnogo radoznaliji u vezi sa vašim rasporedom, to može biti znak da su počeli da se upuštaju u nevjerstvo, kaže Ian Lang, stručnjak za veze koji radi sa PeopleLooker. Na primjer, neko ko vara može početi da postavlja pitanja poput: "Šta planiraš da radiš večeras?" ili"Kada ćeš da se vratiš kući?"

"Oni mogu koristiti ovo kao taktiku da im pomognu u organizovanju svojih planova dok znaju da ste vi zauzeti negdje drugdje," objašnjava Lang.

Izvor: freepik/ gpointstudio

3. "Da li ti je ta osoba privlačna?"

Projekcija je veliki tema koja se često pojavljuje kada neko vara, kaže Tina Mari Del Rosarijo, LCSW, licencirani terapeut i vlasnik Healing Collective Therapy Group. Prema Rosariju, ljudi su skloni da projekciju koriste kada se osjećaju krivima zbog nečega—kao što je nevjerstvo. To će dovesti do pitanja poput: "Šta misliš da li si privlačna (nekoj osobi)?" ili "Da li misliš da ti je kolega/ koleginica privlačan/privlačna?"

"Razlog za to je što njihova krivica govori", objašnjava Rosario. "Počnu da se plaše da ono što oni rade, zapravo se događa njima. To je podstaknuto krivicom".

4. "Zašto me to pitaš?"

Osoba koja vara često koristi gaslajting kako bi održala svoju aferu ljubavnikom. Ketan Parmar, MD, psihijatar i stručnjak za mentalno zdravlje sa ClinicSpots, kaže da ovo može početi time što pokušavaju da okrenu situaciju protiv vas svaki put kada ih nešto pitate. Pitanje poput: "Zašto me to pitaš?" može biti pokušaj vašeg partnera da skrene sumnje sa sebe.

"Ako vas partner vara, mogu pokušati da vas natjeraju da se osjećate kao da ste vi ti koji su nerealni ili sumnjičavi," objašnjava Parmar.

Izvor: Freepik/drobotdean

Drugo pitanje koje spada u isti domen gaslajtinga je: "Da ne pretjeruješ malo?" Prema Parmaru, neverni partner može postaviti ovo pitanje kako bi vas natjerao da sumnjate u svoje instinkte. "Ako vaš partner vara, mogu pokušati da vas uvjere da zamišljate stvari ili da ste paranoični," dodaje on.

5. "Da li me varaš?"

Projekcija i gaslajting osobe koja vara mogu postati toliko loši da zapravo počnu da vas pitaju da li vi varate njih. Kristi Nil, strateg za veze i vlasnik Choose Different Media, kaže za Best Life da je najčešće pitanje koje krivci postavljaju kada varaju, "Da li me varaš?"

"Zvuči apsurdno, ali je istinito," kaže Nil. "Mi kao ljudi vidimo u drugima ono sa čim se mi sami borimo. Ako vas partner stalno optužuje vas da varate, to može zapravo biti znak da su oni ti koji varaju".

(MONDO/Wanted)