Da li je ljubav ili manipulacija? Ako se bez njega ne smijete, ako želite da ga promijenite - to nije to

Da li je ljubav ili manipulacija? "Neka se svako zapita koliko je istinski voljenih ljudi upoznao", pisao je Erih From, a vi treba da osvijestite koje se 3 zablude pogrešno zovu ljubavlju.

Izvor: Shutterstock

Mnogo i često pričamo o ljubavi. Razgovaramo o tome kakva bi veza trebalo da bude kada postoji ljubav. Pokušavamo da utičemo na ponašanje našeg partnera pokazujući svoju ljubav. Zahtijevamo neke beneficije, misleći na ljubav našeg partnera.

Ovo su primjeri uobičajenih fraza koje "ljubavnici“ govore jedni drugima:

"Volim te, zato uvijek treba da provodimo vrijeme zajedno“;

"Ako me voliš, nikad me nećeš prevariti“;

"Ako me voliš, molim te kupi mi bundu“;

"Da me voliš, pobrinuo bi se za naš odmor“;

"Da me voliš, posvetio bi mi više pažnje".

I postepeno, u porodičnim odnosima, riječ ljubav postaje sredstvo za obmanu i ucjenu. A šta je ljubav i kako razlikovati to iskreno osjećanje odmanipulacije?

Tri zablude o ljubavi

Trebalo bi krenuti obrnuto i pogledati uobičajene zablude o ljubavi i njihovim posljedicama po odnose u vezi. Ponekad se ljubav miješa sa zavisnošću: "Ne mogu da živim bez osobe jer je volim."

Trebalo bi analizirati ovu izjavu. Ako se osjećamo dobro samo kada smo sa partnerom, a loše bez njega, to znači da on ima privlačne emocije ili vještine koje nam nedostaju.

Da li je ljubav zavisnost?

Na primjer, ako vam je zabavno i svečano s partnerom, a tužno bez njega, to znači da ne znate kako da se zabavljate i uživate u životu, kako da napravite zabavu. Ako se dešava da kada ste s partnerom imate osjećaj da ste zaštićeni kamenim zidom, ali da čim on ode, vi postajete mali i slabi. To znači da vam nedostaje samopouzdanje, odlučnost i odgovornost. Kao rezultat toga, osjećate se zavisnim od takvih željenih stanja i patite kada ostanete sami.

Suočeni sa ovakvim iskustvima, ljude zbunjuje pitanje kako da zadrže partnera, da ga emotivno vežu za sebe, da ne ode i da nam uvijek pruži emocije koje nedostaju. Dok je "voljeni" u blizini, oni privremeno uguše anksioznost i strah od usamljenosti. Umjesto da razviju te nedostajuće kvalitete u sebi, oslanjaju se na partnera, pogoršavajući svoju zavisnost.

I jasno je da zavisnost uopšte nije ljubav.

Izvor: Shutterstock

Da li je ljubav kad je neko skoro onakakv kakav treba da bude?

Takođe, ljubavlju se naziva želja da se osoba prepravi u skladu sa nečijim potrebama i zahtijevima, drugim riječima, da se slomi.

Na primjer: ljudi se vole i konačno su zajedno, zato ne više ne izlaze u kafanu s prijateljima jer moraju da donesu cijelu platu kući, zaboravljaju na svoja interesovanja jer imaju porodicu.

Ali i iza mekših formulacija koje partneri iznose jedni drugima krije se sličan kontekst.

Kada se zaljubimo u osobu, sviđa nam se sve na njoj. Poslije nekog vremena počinjemo da planiramo zajedničku budućnost i "isprobamo“ je za porodični život. U toj fazi, često shvatamo da mnogi od njegovih/njenih kvaliteta ne odgovaraju našem šablonu za vezu u paru. I počinjemo da lomimo i prepravljamo, nazivajući uništenje partnera lijepom rječju ljubav.

Izvor: Shutterstock

Da li je ljubav "ja tebi ti meni" obaveza?

Često čujete da je ljubav obostrana obaveza.

Na primjer: "Volim te, pa hajde da me izdržavaš, ja ću kuvati i čistiti.“

U takvoj ljubavi se prati princip "ti meni, ja tebi” i od početka "ti meni”.

Stalni pokušaji da se dogovoe šta neko nekome duguje razvijaju se u međusobne zamjerke i tvrdnje. I, vremenom, naizgled nevine obaveze zvuče uvredljivo: "Ja više ulažem u vezu nego ti." "Ja zarađujem bolje nego ti kuvaš." "Daću ti novac onoliko često koliko čistiš kuću".

Analizirajući međusobna potraživanja iz neispunjenih obaveza, postaje jasno da obaveze takođe nisu ljubav.

Dakle, zavisnost, želja da se neko prepravi i obaveza partnera mogu se posmatrati kao pokušaj manipulacije da bi se zadovoljile nečije potrebe. Ova stanja nemaju nikakve veze sa ljubavlju.

Čista manipulacija

Glavne posljedice manipulacije su međusobne tvrdnje i sukobi sa partnerom.

Kada smo zavisni, živimo u stalnom strahu od gubitka partnera, krivimo i ljubomorni smo, što neminovno dovodi do sukoba i uništava odnose. Štaviše, u stanju zavisnosti ne možemo naučiti one kvalitete koje nas toliko privlače u partneru.

Kada slomimo i prepravimo partnera, redovno se svađamo umjesto da uživamo jedno u drugom. Ako ipak uspijemo da ga slomimo, tu osobu više ne možemo da volimo, jer ona više nema ona stanja koja su nas privukla u fazi poznanstva.

Kada nekome nešto dugujemo jer smo voljeni, ili zahtijevamo neku korist za našu ljubav, kada manipulišemo ljubavlju da bismo postigli svoje ciljeve, izazivamo tvrdnje i uništavamo odnose.

Pa šta je onda ljubav?

Zaista volimo kada želimo da naš partner bude srećan i zadovoljan u svim oblastima svog života, sa nama ili bez nas.

kada želimo da naš partner bude srećan i zadovoljan u svim oblastima svog života, sa nama ili bez nas. Iskreno volimo kada smo spremni da čujemo o željama i potrebama naše voljene osobe i pomognemo u njihovoj realizaciji.

kada smo spremni da čujemo o željama i potrebama naše voljene osobe i pomognemo u njihovoj realizaciji. Zaista volimo kada nam ne treba ništa od partnera i jedini razlog zašto smo zajedno jeste zajednička želja.

I dolazimo do zaključka da se mogu voljeti samo ostvareni, nezavisni ljudi, od kojih je svakom udobno kad je sam. Zahvaljujući ljubavi, trudimo se da postanemo bolji: da savladamo nove veštine i uskladimo svoje emocije. Ljubav nam daje snagu da promijenimo svoje živote.

(MONDO/Sensa)