Ako uhvatite partnera u prevari, ne pravite 7 grešaka: Od brze osvete i praznih ucjena biće vam još gore

Uhvatili ste partnera u prevari? Stručnjakinja za odnose otkriva koje su najgore greške koje ljudi čine i zbog kojih sami sebi prave veći pakao.

Saznanje da je vaš partner počinio prevaru može vas dovesti do emotivnog kraha. Možda ćete osjetiti šok, bijes, izdaju i slomljeno srce. Čak i ako ste sumnjali, ništa vas ne može pripremiti za izdaju voljenog bića. Na takve vijesti, većina se sa suzama u očima pita: "Šta da radim sad?“

Iako ne postoji siguran scenario za iscjeljenje nakon prevare, bračni terapeuti kažu da postoje određeni pogrešni koraci koje je moguće izbeći jer mogu da donesu još više bola. U nekim slučajevima, te greške sabotiraju svaku šansu za smisleno rješenje - bilo da to rješenje vodi do pomirenja ili eventualnog raskida, piše psihološkinja i terapeutkinja Tina Fej.

Prena njenom iskustvu s klijentima, ovo su neke od najgorih grešaka koje ljudi prave nakon što otkriju da im je partner bio nevjeran. Ako ste uhvatili partnera u prevari, duboko udahnite i čitajte dalje.

1. Impulsivno reagujete i tražite instant osvetu

Intenzivne emocije su prirodna reakcija na izdaju, tako da nije iznenađujuće što ljudi često napadaju. Psiholozi nisu iznenađeni kada klijenti sjede na kauču nakon što saznaju za aferu i imaju "hitnost" u očima - neki žele da se suoče ne samo sa svojim partnerom, već i sa trećom stranom koja je uključena. Mogli bi u naletu bijesa da im zaprete da će ih razotkriti na poslu, poniziti ih na mreži ili reći članovima porodice.

Sa ljudskog stanovišta, poriv za osvetom je razumljiv. Međutim, odluke donijete u žaru trenutka često više komplikuju situaciju nego što je rješavaju. Ako otkrijete svaki privatni detalj na društvenim mrežama, pozivate široku mrežu mišljenja i drame. Kratkoročno može izgledati katarzično, ali može zatrovati svaku šansu za spasavanje veze ako to na kraju odlučite da uradite. Čak i ako odlučite da odete, mogli biste se opteretiti javnom sramotom ili žaljenjem zbog postupaka koje ste preduzeli. "Uništiću ti život!", može da vas stavi u krug neprijatelja. Osveta rijetko donosi zaključak - teži da spali mostove i pojačava bol na obe strane.

2. Ignorišete svoje emocionalne potrebe

Kada otkrijete nevjerstvo svog partnera, počinje istraga – zašto su varali, s kim su varali, koliko dugo to traje.

Mnogi ljudi stavljaju sopstvene emocije u drugi plan, postaju opsednuti seciranjem ponašanja partnera koji vara, nadajući se da će pronaći neko objašnjenje koje će dati smisao izdaji. U međuvremenu, oni ignorišu svoju ličnu tugu. Ljudi obično žrtvuju sopstveno blagostanje u borbi da bi održali vezu ili da bi prikupili svaki podatak o aferi. Ali evo problema: izlječenje se ne može desiti ako svoje emocije gurnete u ćošak.

Od vitalnog je značaja da odvojite vrijeme da obradite svoj bol, konfuziju i gubitak povjerenja. To može značiti da razgovarate sa terapeutom, da se oslanjate na bliske prijatelje ili da praktikujete tehnike svesnosti kao što su meditacija ili vođenje dnevnika.

Razmislite o mini pauzi od svakodnevnih stresora ako je moguće - bilo da se radi o vikendu ili nekoliko dana odmora kod kuće. Poenta je da otvorite prostor za svoja osjećanja, čak i kada vam um žuri da shvati šta je pošlo naopako.

3. Žurite da oprostite ili forsirate "trenutno iscjeljenje"

Opraštanje može biti snažan korak ka izlječenju, ali gubi smisao kada se požuri. Ima mnogo situacija u kojima neko pokušava da "ubrza” proces. Možda njihov partner moli za trenutni oproštaj, obećavajući velike gestove ili iznenadne životne promjene. Ili iznevjereni partner osjeća pritisak dobronamernih prijatelja koji kažu: "Vreme je da oprostiš i nastaviš dalje."

Prebrzo skakanje u "opet smo dobro“ može ostaviti rane nezalečene. Ako želite da se pomirite, važno je da istražite pitanja koja stoje iza afere i ponovo izgradite poverenje tempom koji poštuje oba vaša emocionalna stanja. To uključuje razgovore - ponekad veoma neprijatne - o granicama, očekivanjima i povrijeđenosti. Ne postoji univerzalni recept za "prevazilaženje". Neki parovi brže pronađu jasnoću, dok su drugima potrebni mjeseci ili više da donesu odluku.

4. Čuvate sve u tajnosti i izolujete se

Neki ljudi su se osjećali toliko posramljenim zbog afere da su se izolovali iz svojih društvenih krugova. Plašili su se presude ako ostanu sa svojim partnerom ili su se osjećali glupo što nisu vidjeli znakove. Neki su čak zabrinuti da li će izgledati "slabo“ ako odluče da svoju još jednom pokušaju. Tokom suočavanja sa izdajom nije vrijeme da se zatvorite. To je trenutak kada vam je ta emocionalna podrška često najpotrebnija. Prijatelji i porodica - pod uslovom da poštuju vaše granice - mogu vas podsjetiti na vašu vrijednost, ponuditi uho za slušanje i pomoći vam da sredite svoje zapetljane misli.

Profesionalno savjetovanje vam takođe može pružiti siguran prostor da raspakujete povređene, smislite sljedeće korake i razvijete strategije suočavanja. Grupa na Psychology Today je primijetila da socijalna podrška služi kao zaštitni faktor za mentalno zdravlje, posebno u vremenima krize.

Razumijevanje ljudi pomaže vam da se prizemljite, jer vam oni mogu pružiti alternativne perspektive ili vam odraziti realnost onoga što se dešava – neprocjenjivo bogatstvo kada je vaš osjećaj stabilnosti poljuljan.

5. Postavljate prazne ultimatume

"Otići ću ako ikada više razgovaraš s njom!“, "Uradi ovo ili smo gotovi!", "Imaš 24 sata da dokažeš da me voliš."

Ultimatumi su emocionalne bombe koje se često bacaju zbog nevjerstva. U trenucima očaja, možete imati osjećaj da su oni jedina poluga koju imate. Ipak, prazni ultimatumi - oni koje zaista niste spremni da primijenite - često se izjalove.

Granice su važne, ali imaju težinu samo ako stojite uz njih. Ako svom partneru kažete da prekine svaki kontakt sa trećom stranom, ali onda pogleda na drugu stranu kada „slučajno“ pošalje poruku, šaljete mješovite signale o tome šta ste spremni da tolerišete.

Vremenom, ponovljeni slomljeni ultimatumi mogu narušiti vaše samopoštovanje i umanjiti poštovanje vašeg partnera prema granici koju ste pokušali da postavite. Svakako dajte svom partneru do znanja šta vam je potrebno za napredovanje - možda je nulti kontakt neophodan, ili vam je potrebna otvorenost u vezi sa njihovim rasporedom na neko vrijeme. Samo se uvjerite da je to granica na kojoj se možete čvrsto držati, a ne šuplja prijetnja u trenutku ljutnje.

6. Krivite drugu osobu u potpunosti i previđate veće probleme

Primamljivo je ocrniti "treću stranu“ i ignorisati činjenicu da je vaš partner odlučio da bude nevjeran. Mnoge izdane pojedinci kažu nešto poput: "Da nije bilo te žene/muškaraca, bili bismo u redu.“ A istina?

Ako je vaš partner varao, slomio je vaše povjerenje. Čak i ako ih je druga osoba aktivno pratila, vaš partner je ipak donio odluku. To nije nagomilavanje krivice, već podsticanje na iskrenu procjenu dinamike vašeg odnosa. Da li je već bilo emocionalne distance ili neriješenog sukoba? Da li ste sumnjali na povredu povjerenja prije nego što ste imali dokaz? To ne opravdava prevaru, ali identifikacija faktora koji doprinose može biti ključna za odlučivanje da li se veza može spasiti ili ne.

Ako se veza nastavi, morate da riješite sve što je dovelo do toga da vaš partner zaluta. Ako okončate stvari, priznavanje pune realnosti onoga što se dogodilo može vam pomoći da rastete i izbjegnete ponavljanje sličnih obrazaca u budućnosti.

7. Pravite se kao da se ništa nije dogodilo

Ovaj razlog je vjerovatno zaslužio više mjesto na listi. Poricanje je iznenađujuće uobičajeno kad se afera otkrije. Bol može biti toliko intenzivan da oba partnera mogu u tišini odlučiti da je lakše ponašati se kao da je sve normalno. Drže se uobičajene rutine, izbjegavaju teške razgovore i tiho se nadaju da će vrijeme zaliječiti ranu. Problem je u tome što nevjerstvo razbija povjerenje, a bez rješavanja osnovnih pitanja, ono se ne može ponovo izgraditi. Ne možete poništiti aferu pretvarajući se da se nikada nije dogodila.

Ako ostanete zajedno, biće vam potrebna otvorena, iskrena komunikacija - možda čak i terapija za parove - da obradite ono što je pošlo naopako i stvorite nove sporazume o granicama.

Ako odlučite da se razdvojite, i dalje ćete morati da poradite na svojim emocijama kako biste mogli da nastavite dalje bez nerazriješene ljutnje. Emocionalna svijest i iskrena diskusija od vitalnog su značaja za rješavanje sukoba u vezi. Ignorišući slona u sobi, rizikujete da ostavite zjapeću ranu koja se nikada u potpunosti ne zatvori, što utiče i na vaš osjećaj sigurnosti u budućim vezama.

Uhvatiti svog partnera u prevari jedno je od najbolnijih iskustava sa kojima se možete suočiti u vezi. Pravo iscjeljenje zahtijeva hrabrost i vrijeme.

