Ljubavni život Ilona Maska je poput bizarnog filma - sa prvom suprugom dobio šestoro djece, sljedeću ženio dvaput, a tek onda je uslijedio haos

Izvor: Karl Mondon / AFP / Profimedia

Ilon Mask trenutno važi za najbogatijeg čovjeka na svijetu, prema Forbsovoj listi. Ipak, uprkos impresivnim poslovnim uspjesima, na emotivnom planu nije imao toliko sreće.

Mask ima iza sebe dva braka i četrnaestoro djece. Prva žena koja je obilježila njegov romantični život i rodila mu šestoro djece je Žastin Mask.

Žastin je poznata kao uspješna književnica iz Kanade. Upoznali su se tokom studija u Ontariju, a u brak su stupili 2000. godine, nakon višegodišnje veze. Na vjenčanju joj je, kako ona sama piše, Mask rekao: "U ovom braku, ja sam alfa".

Ovako ona izgleda:

Strategic use of "NO" is a powerful ability to protect your resources and invest them in most Valuable matters, Advice from Elon Musk's Ex-Wife, Justine Musk.pic.twitter.com/9W20rFzJxF — SMX (@iam_smx)March 28, 2024

"Nisam tada tome pridavala značaj, ali kasnije sam shvatila da je govorio ozbiljno", navela je. Njihova zajednica bila je puna izazova, uključujući i tragičan gubitak njihovog prvog sina, Nevade Aleksandra, koji je preminuo sa samo deset nedjelja

"Nije razumio moju potrebu da tugujem"

Džastin je u svojoj kolumni za „Mari Kler“ opisala kako se osjećala nakon gubitka djeteta, ali i kako je, prema njenim riječima, Mask reagovao na njenu bol. Tvrdila je da joj nije dozvoljavao da tuguje na način koji joj je bio potreban.

"Kad je naš sin Nevada preminuo s deset nedjelja, nije mi dopustio da tugujem. Nije razumio moju potrebu da tugujem, optužio me za emocionalnu manipulaciju", napisala je ona.

Pogledajte u galeriji fotografije njegove djece:

Vidi opis Ljubavni život Ilona Maska: Sve veze i brakovi najbogatijeg čovjeka svijeta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FILIP SINGER/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Futurism Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/EVGA/LUAR Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Aaron Schwartz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Ta rečenica i danas se često citira kada se govori o tamnijoj strani Maskovog privatnog života. Za Džastin, gubitak djeteta bio je tragedija koja je zahtijevala prostor, vrijeme i ranjivost. Prema njenim tvrdnjama, on je tugu doživljavao kao slabost koju treba potisnuti, a ne kao prirodnu reakciju majke.

Sa povećanjem porodičnog kapitala, jaz između supružnika počeo je da raste. Ilon Mask je sve više vremena provodio na poslu, a suprugu je tjerao da kosu farba u plavu i optužio je za ljenčarenje.

Vidi opis Ljubavni život Ilona Maska: Sve veze i brakovi najbogatijeg čovjeka svijeta Grajms pred Met Gala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Vogue Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia/Gene Blevins Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: FILIP SINGER/EPA Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia/EVGA/LUAR Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Futurism Br. slika: 11 11 / 11

"Da si moj radnik, otpustio bih te", rekao joj je on.

Uprkos tragediji, par je kasnije dobio blizance, a zatim i trojke. Ipak, brak se završio razvodom 2008. godine. Žastin je kasnije otvoreno govorila o tom periodu u blogovima i intervjuima, opisujući Maskovu opsesivnu posvećenost poslu na uštrb porodice. Danas imaju korektan odnos zbog zajedničke djece, dok je Žastin nastavila sa svojom književnom karijerom.

Nedugo nakon razvoda, Ilon je započeo vezu sa britanskom glumicom Talulom Rajli, koja će postati njegova druga supruga. Njihov odnos bio je poznat po čestim raskidima i pomirenjima, što je često punilo medijske stupce. Vjerili su se nakon samo dvije nedjelje veze, a vjenčali 2010. godine.

Tallulah Riley is so lovely. She has been married to Elon Musk twice..pic.twitter.com/HriXZBNLi2 — ‍☠️️ (@SharronMcKenna5)April 23, 2025



Razveli su se 2012, ali su se ponovo vjenčali 2013. godine. I taj brak je okončan – trajao je do 2016. godine. Talula je kasnije opisivala Ilona kao izuzetno energičnog čovjeka s dubokom strašću prema poslu. Iako ljubav nije opstala, ostali su u prijateljskim odnosima.

Godine 2017. Mask je bio u vezi sa glumicom Amber Herd, poznatom i po svom turbulentnom braku sa Džonijem Depom. Njihova veza bila je kratka, ali intenzivna, a zajedno su viđani u Los Anđelesu i Australiji tokom njenog snimanja filma.

Elon Musk Dating & Relationship History (Up to 2026)



1999–2000: Dated Justine Wilson



2000–2008: Married Justine Wilson



2008: Divorced Justine Wilson



2008–2010: Dated Talulah Riley



2010–2012: Married Talulah Riley (1st marriage)



2012: First divorce from Talulah Riley…pic.twitter.com/MdxhTwWzJD — Dinesh (@Mr_Dinesh_offl)June 26, 2026



Iako su se brzo zbližili, vezu su prekinuli iste godine, navodeći kao razlog preopterećenost poslovnim obavezama. Mask je kasnije priznao da mu je raskid sa Amber teško pao.

Sljedeća na listi bila je Kler Eliz Buše, poznatija kao muzičarka Grajmz. Počeli su da se zabavljaju 2018. godine, a u maju 2020. dobili su sina sa neobičnim imenom – X Æ A-12, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.



Njihov odnos bio je neobičan – imali su periode kada su, iako odvojeni, tvrdili da su „najbolji prijatelji“. Pomoću surogat majke, 2021. godine dobili su i drugo dijete. Ubrzo su najavili takozvani „poluraskid“, ali je u septembru 2023. iznenada objavljeno da imaju i treće dijete.

Nakon rastanka sa Grajmz, Mask je kratko bio u vezi sa australijskom glumicom Natašom Baset. Njihov odnos je postao javan 2022. godine kada su uslikani zajedno, a priče o vezi trajale su nekoliko mjeseci.

Elon Musk in 'on-off relationship' with Natasha Bassett after the multi-billionaire's second split from singer Grimeshttps://t.co/lPp45K84p3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS)March 13, 2022



Baset je glumila u filmovima poput „Pozdravljamo te, Cezare“ i biografskom filmu „Elvis“, u kojem je igrala jednu od Elvisovih partnerki. Iako se o njihovoj vezi zna malo, mnogi su vjerovali da Mask s njom pokušava da pronađe mirniju i privatniju vezu nakon turbulentnih iskustava. Međutim, veza je kratko trajala – Mask se vratio poslovnim obavezama, dok je Baset nastavila svoj umjetnički put.

S njom dobio blizance

Elon Musk, Shivon Zilis, Lil X, Azure and President Trump. pic.twitter.com/MVM4O8pOUm — DogeDesigner (@cb_doge)January 1, 2025

Nije poznato tačno šta povezuje Maska sa izvršnim direktorkom Neuralinka osim radnog odnosa. Međutim, u međuvremenu postalo poznato da je milijarder postao otac njenih blizanaca, Strider i Azur. Biznismen je takođe neko vrijeme živio u njenoj kući. To je bilo još 2021. godine, tako da je ovo vjerovatno bio jedan od razloga za razvod od Grajms. Ali, zvaničnih potvrda nije bilo.

Godinama kasnije, Maskov porodični život nastavio je da privlači pažnju javnosti. On ima četrnaestoro djece sa četiri žene, a strani mediji su pisali da je uložio desetine miliona evra u nekretnine u blizini svoje rezidencije kako bi djeca i njihove majke bile blizu njega.

Otac 14 djece s četiri različite žene odlučio je da riješi svoju složenu porodičnu situaciju novcem. Uložio je oko 32 miliona evra u nekretnine u blizini svoje rezidencije kako bi djeca i njihove majke mogli da žive zajedno, pod njegovim budnim okom.

(Mondo.rs)