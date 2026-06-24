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Ilon Mask više nije bilioner: Akcije SpaceX-a se strmoglavile, za nekoliko dana izgubio više od 100 milijardi dolara

Ilon Mask više nije bilioner: Akcije SpaceX-a se strmoglavile, za nekoliko dana izgubio više od 100 milijardi dolara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ilon Mask izgubio je status bilionera nakon pada akcija kompanije SpaceX, koje su za samo nekoliko dana izgubile veliki dio vrijednosti ostvarene nakon izlaska na berzu.

Ilon Mask više nije bilioner: Pad akcija SpaceX-a Izvor: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Ilon Mask više nije bilioner, pošto je vrijednost njegovog bogatstva pala ispod jednog biliona dolara usled oštrog pada akcija kompanije SpaceX.

Prema Forbesovoj listi milijardera u realnom vremenu, Maskovo bogatstvo trenutno iznosi 956,5 milijardi dolara, dok je početkom ove sedmice bilo procijenjeno na 1,1 bilion dolara.

Do pada je došlo nakon što su akcije SpaceX-a izgubile veliki dio vrijednosti ostvarene poslije izlaska kompanije na berzu prije dvije sedmice.

Akcije su u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) ponuđene po cijeni od 135 dolara. Već prvog dana trgovanja skočile su na 176 dolara, čime je Mask postao prvi bilioner na svijetu, a 16. juna dostigle su rekordnih 225 dolara po akciji.

Međutim, uslijedio je preokret. Akcije su u ponedjeljak potonule za 16 odsto, a pad je nastavljen i danas, kada se njima trgovalo po cijeni od oko 154 dolara, što je pad od dodatnih 1,35 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje berze.

Glavna investiciona strateškinja kompanije Wealth Club, Suzana Striter, ocijenila je da se SpaceX "vratio na zemlju uz snažan udar", navodeći da je rasprodaja akcija vjerovatno podstaknuta potvrdom da kompanija planira emisiju obveznica vrijednu oko 20 milijardi dolara.

"Emitovanje tolikog duga pri ovako visokoj tržišnoj vrijednosti otvara pitanja o novčanim tokovima u ovom izuzetno kapitalno intenzivnom poslu", rekla je Striter.

Pored oko 40 odsto udela u SpaceX-u, Mask posjeduje i približno 12 odsto akcija Tesle.

Prema Bloombergovom indeksu milijardera, njegovo bogatstvo ga i dalje čini najbogatijim čovjekom na svijetu.

(The Guardian/Mondo) 

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Ilon Mask bogatstvo Space X

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