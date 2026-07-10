Isprobajte užičku mućkalicu sa paprikama i kajmakom, jednostavno jelo koje će vas oduševiti.
Užička mućkalica je pravi primjer jednostavne domaće kuhinje koja od nekoliko sastojaka stvara izuzetno ukusan i zasitan obrok.
Najljepša je kada se servira odmah nakon pripreme, uz svjež somun koji će upiti svaki zalogaj bogatog sosa.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g svinjskog filea
- 5 mesnatih babura paprika
- 60 ml ulja
- 3 jaja
- 1 kašika brašna
- 100 g kajmaka
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Svinjski file isecite na manje kockice. Uvaljajte ih u brašno kako bi tokom prženja dobile lijepu koricu i ostale sočne.
U galeriji ispod pogledajte koji još komad svinjskog mesa možete da koristite u ovom receptu.
Užička mućkalica sa paprikama i kajmakom: Nećete moći da joj odolite ni po najvećoj vrućini
2. korak: Prženje mesa
U većem tiganju ili plićoj šerpi zagrijte ulje. Dodajte meso i pržite ga uz povremeno miješanje dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Posolite po ukusu.
3. korak: Dodavanje paprika
Paprike operite, očistite od sjemenki i isijecite na krupnije komade. Dodajte ih proprženom mesu i nastavite sa prženjem nekoliko minuta.
Ako volite pikantnija jela, dodajte jednu ljutu papričicu tokom krčkanja.
4. korak: Krčkanje
Sipajte oko pola čaše vode, promiješajte i ostavite da jelo lagano krčka dok paprike ne omekšaju, a ukusi se sjedine.
5. korak: Završavanje mućkalice
Smanjite temperaturu i dodajte jaja. Lagano promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedila kroz jelo.
6. korak: Dodavanje kajmaka
Umiješajte kajmak i nastavite da mešate još kratko, dok se ne otopi i poveže sa ostalim sastojcima.
7. korak: Odmaranje jela
Isključite šporet i ostavite mućkalicu nekoliko minuta na toploj ringli kako bi se svi ukusi dodatno sjedinili.
8. korak: Serviranje
Poslužite odmah, dok je jelo još toplo, uz svjež somun ili domaći kukuruzni hljeb.