Isprobajte užičku mućkalicu sa paprikama i kajmakom, jednostavno jelo koje će vas oduševiti.

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Užička mućkalica je pravi primjer jednostavne domaće kuhinje koja od nekoliko sastojaka stvara izuzetno ukusan i zasitan obrok.

Najljepša je kada se servira odmah nakon pripreme, uz svjež somun koji će upiti svaki zalogaj bogatog sosa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g svinjskog filea

5 mesnatih babura paprika

60 ml ulja

3 jaja

1 kašika brašna

100 g kajmaka

so po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Svinjski file isecite na manje kockice. Uvaljajte ih u brašno kako bi tokom prženja dobile lijepu koricu i ostale sočne.

U galeriji ispod pogledajte koji još komad svinjskog mesa možete da koristite u ovom receptu.

Vidi opis Užička mućkalica sa paprikama i kajmakom: Nećete moći da joj odolite ni po najvećoj vrućini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

2. korak: Prženje mesa

U većem tiganju ili plićoj šerpi zagrijte ulje. Dodajte meso i pržite ga uz povremeno miješanje dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Posolite po ukusu.

3. korak: Dodavanje paprika

Paprike operite, očistite od sjemenki i isijecite na krupnije komade. Dodajte ih proprženom mesu i nastavite sa prženjem nekoliko minuta.

Bonus savjet: Ako volite pikantnija jela, dodajte jednu ljutu papričicu tokom krčkanja.

4. korak: Krčkanje

Sipajte oko pola čaše vode, promiješajte i ostavite da jelo lagano krčka dok paprike ne omekšaju, a ukusi se sjedine.

5. korak: Završavanje mućkalice

Smanjite temperaturu i dodajte jaja. Lagano promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedila kroz jelo.

6. korak: Dodavanje kajmaka

Umiješajte kajmak i nastavite da mešate još kratko, dok se ne otopi i poveže sa ostalim sastojcima.

7. korak: Odmaranje jela

Isključite šporet i ostavite mućkalicu nekoliko minuta na toploj ringli kako bi se svi ukusi dodatno sjedinili.

8. korak: Serviranje

Poslužite odmah, dok je jelo još toplo, uz svjež somun ili domaći kukuruzni hljeb.