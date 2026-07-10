logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užička mućkalica sa paprikama i kajmakom: Nećete moći da joj odolite ni po najvećoj vrućini

Užička mućkalica sa paprikama i kajmakom: Nećete moći da joj odolite ni po najvećoj vrućini

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte užičku mućkalicu sa paprikama i kajmakom, jednostavno jelo koje će vas oduševiti.

Užička mućkalica sa paprikama i kajmakom Izvor: Shutterstock

Užička mućkalica je pravi primjer jednostavne domaće kuhinje koja od nekoliko sastojaka stvara izuzetno ukusan i zasitan obrok.

Najljepša je kada se servira odmah nakon pripreme, uz svjež somun koji će upiti svaki zalogaj bogatog sosa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g svinjskog filea
  • 5 mesnatih babura paprika
  • 60 ml ulja
  • 3 jaja
  • 1 kašika brašna
  • 100 g kajmaka
  • so po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Svinjski file isecite na manje kockice. Uvaljajte ih u brašno kako bi tokom prženja dobile lijepu koricu i ostale sočne.

U galeriji ispod pogledajte koji još komad svinjskog mesa možete da koristite u ovom receptu.

2. korak: Prženje mesa

U većem tiganju ili plićoj šerpi zagrijte ulje. Dodajte meso i pržite ga uz povremeno miješanje dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Posolite po ukusu.

3. korak: Dodavanje paprika

Paprike operite, očistite od sjemenki i isijecite na krupnije komade. Dodajte ih proprženom mesu i nastavite sa prženjem nekoliko minuta.

Bonus savjet:

Ako volite pikantnija jela, dodajte jednu ljutu papričicu tokom krčkanja.

4. korak: Krčkanje

Sipajte oko pola čaše vode, promiješajte i ostavite da jelo lagano krčka dok paprike ne omekšaju, a ukusi se sjedine.

5. korak: Završavanje mućkalice

Smanjite temperaturu i dodajte jaja. Lagano promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedila kroz jelo.

6. korak: Dodavanje kajmaka

Umiješajte kajmak i nastavite da mešate još kratko, dok se ne otopi i poveže sa ostalim sastojcima.

7. korak: Odmaranje jela

Isključite šporet i ostavite mućkalicu nekoliko minuta na toploj ringli kako bi se svi ukusi dodatno sjedinili.

8. korak: Serviranje

Poslužite odmah, dok je jelo još toplo, uz svjež somun ili domaći kukuruzni hljeb.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA