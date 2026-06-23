"Meni je ovaj trik bio dovoljan da zaspim": Doktor savjetuje kako da izgurate ljetnju noć bez klima uređaja

Ako ni vi ne volite da se noću rashlađujete klimom, uvijek možete da probate drugačiji način da lakše zaspite tokom ljetnjih vrućina.

Izvor: Shutterstock/Monkey Business Images/TikTok/drjb.aesthetics

San tokom ljetnje noći mnogima je jedan od većih izazova. Kako je leto počelo, sa njim su došli i problemi sa spavanjem. Posebnu nervozu osjećaju oni ljudi koji pate od nesanice, jer ljetnje vrućine mogu dodatno da pogoršaju kvalitet već ionako lošeg sna. Kada se organizam teško hladi, san postaje isprekidan i gotovo je neizbježno da ćete se ujutru osjećati neispavano.

Klima uređaji su često neophodni, ali je činjenica da mnogima smetaju. Ako ih ostavite upaljene tokom noći, oni mogu da prouzrokuju zdravstvene probleme kao što su ukočenost mišića, disajne iritacije, isušivanje sluzokože i prehlade. To pogotovo važi ako se direktno izlažete strujanju hladnog vazduha ili ako naglo izađete napolje. Povrh svega, tako one troše mnogo više struje.

Kako "preživjeti" noć bez klime?

Da biste izbjegli noćni rad klime, pokušajte da se rashladite na drugačiji način. Doktor Džoni Beteridž je na svom TikTok-u podijelio savjet iz sopstvene medicinske prakse.

"Radio sam kao ljekar u NHS-u, u hitnoj medicini i anesteziologiji, pa ako imate problema sa spavanjem ljeti, evo mog savjeta. U kombinaciji sa ventilatorom, meni je ovaj trik bio dovoljan da se opustim i zaspim", objasio je doktor.

Njegov trik izgleda ovako:

uzmite dva manja pakovanja leda,

umotajte ih u tanku krpu ili prozirniju majicu,

postavite ih na tijelo, poželjno ispod pazuha,

spavajte na boku.

@drjb.aesthetics Slightly different content from me today. Before facial aesthetics, I worked in Emergency Medicine and Anaesthetics, and one of the things we used regularly for patients with dangerously high temperatures was rapid cooling. So if you’re struggling to sleep in this heat, try this tonight: ▪️Place cool packs under your armpits ▪️You can also rotate around the neck or groin area These areas sit over major blood vessels, helping you cool down faster. Personally, I find under the arms works best. I’m a side sleeper and literally tuck one under my arm while I sleep. Add a fan and honestly it makes such a difference in this weather. Just wrap the pack in a thin cloth/top initially if it’s very cold. #heatwave #sleeptips #doctorsoftiktok #nhsdoctor #sleephacks ♬ original sound - Dr Jonny

Manjak sna tokom visokih temperatura je posebno štetan za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, poput starijih i hroničnih bolesnika. Kvalitetan odmor je važan za imunitet, održava nivo energije i pridonosi zdravlju srca i krvnog pritiska.

Kvalitetan san olakšava ne samo svakodnevno funkcioniranje nego i pridonosi kvalitetu života, a dovoljna količina sna pomaže i u suočavanju s dodatnim opterećenjem koje organizmu donose ekstremne vrućine.

(MONDO)