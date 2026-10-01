Raj za turiste, ali ne i za one koji se dosele: Norveška proglašena za najgoru zemlju za život stranaca

Iz godine u godinu sve više stranaca koji su se preselili u ovu zemlju prijavljuje kako se osjećaju nesrećno jer ne mogu na nađu prijatelje.

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Norveška je godinama zemlja koja je sinonim za sreću, visoki životni standard i prirodu koja oduzima dah. Ipak, za one koji su se u ovu zemlju doselili zbog posla ili iz nekog drugog razloga, slika je potpuno drugačija.

Prema novom istraživanju organizacije InterNations, koja okuplja i prati iskustva ljudi koji žive van svoje matične zemlje, Norveška je zauzela posljednje mjesto na listi najboljih destinacija za život stranaca. Više od polovine ispitanih reklo je da se u ovoj zemlji ne osjeća srećno, a najveći problem nije bila priroda, bezbjednost ili kvalitet vazduha, već usamljenost.

Teško je steći prijatelje i osjećati se kao kod kuće

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Norveška je najlošije ocijenjena upravo u kategoriji koja se odnosi na prilagođavanje novoj sredini. U svim potkategorijama ove oblasti završila je na posljednjem mjestu.

Čak 72 odsto ispitanih stranaca reklo je da im je teško da steknu prijatelje među lokalnim stanovništvom. Samo 25 odsto njih zadovoljno je svojim društvenim životom, dok svega 31 odsto kaže da se u Norveškoj zaista osjeća kao kod kuće.

Zanimljiv je i podatak da nešto više od polovine ispitanih kaže da njihov društveni krug čine uglavnom drugi stranci. Na globalnom nivou, isto je navelo 37 odsto ispitanika.

To pokazuje da problem, prema rezultatima istraživanja, nije nužno u samoj zemlji ili kvalitetu života, već u tome koliko je novim stanovnicima teško da izgrade društveni život i osjećaj pripadnosti.

Skup život dodatno otežava svakodnevicu

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Još jedan problem za strane državljane predstavlja visok trošak života. Prema podacima Western Uniona, život u Norveškoj je gotovo 30 odsto skuplji nego u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ni finansijska situacija ispitanika nije bila naročito povoljno ocijenjena. Samo 39 odsto stranaca reklo je da je zadovoljno svojim finansijama, dok je 41 odsto njih navelo da ih je visoka cijena svakodnevnih proizvoda brinula još prije nego što su se preselili u zemlju.

Slobodno vrijeme, kultura i društveni život takođe nisu dobili visoke ocjene. Norveška je zauzela posljednje mjesto kada su u pitanju mogućnosti za provođenje slobodnog vremena, raznovrsnost hrane i restorana, kao i kultura i noćni život.

Iako se Norvežani često navode među najsrećnijim narodima na svijetu, stranci koji tamo žive imali su znatno drugačiji pogled na kvalitet svakodnevice.

Problemi nisu bili ograničeni samo na privatni život. Norveška je među strancima loše ocijenjena i kada je riječ o karijeri, mogućnostima za profesionalni napredak, fer zaradi i ukupnom zadovoljstvu poslom.

Nešto ipak valja

Vidi opis Raj za turiste, ali ne i za one koji se dosele: Norveška proglašena za najgoru zemlju za život stranaca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: dušan ninković/mondo Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ipak, postoje oblasti u kojima su ispitanici bili zadovoljni. Strani državljani posebno su pozitivno ocijenili sigurnost zaposlenja i ekonomsku situaciju u zemlji.

Najviše pohvala Norveška je dobila zbog onoga što je i jedan od njenih najvećih aduta, prirode. Čist vazduh i kvalitet životne sredine ostali su među aspektima sa kojima su stranci bili zadovoljni.

Ni druge evropske zemlje nisu prošle najbolje

Norveška nije jedina evropska zemlja koja se našla pri dnu liste. Prema istraživanju InterNationsa, evropske države zauzele su veliki broj mjesta među deset najlošije ocijenjenih destinacija za život stranaca.

Na drugom mjestu od kraja našla se Njemačka, a kao jedan od glavnih problema izdvojena je birokratija. Stranci su se žalili i na dostupnost brzog kućnog interneta, mogućnosti bezgotovinskog plaćanja i onlajn državnih usluga. Pored toga, pojedinima je bilo teško da se prilagode lokalnoj kulturi i nauče njemački jezik.

Rezultati istraživanja ukazuju na zanimljiv paradoks: zemlja može da ima visok životni standard, dobru ekonomiju i prirodu koja privlači milione turista, a da se stranac u njoj ipak ne osjeća kao kod kuće.

Upravo je "teškoća da se izgradi život i društveni krug" jedan od najčešćih problema koje su ispitanici navodili.

Koja zemlja je najbolja za strance?

Starfiš, Panama

Izvor: Damsea/Shutterstock

Na potpuno drugom kraju liste našla se Panama, koja je proglašena najboljom zemljom na svijetu za život stranaca prema ovom istraživanju.

InterNations je prilikom rangiranja posmatrao više od 50 različitih faktora, podijeljenih u kategorije poput jednostavnosti prilagođavanja, ličnih finansija i kvaliteta života.

(MONDO)