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Uredili stan od 38 kvadrata sa ograničenim budžetom: Pametni trikovi arhitekata zbog kojih dom izgleda mnogo veći

Uredili stan od 38 kvadrata sa ograničenim budžetom: Pametni trikovi arhitekata zbog kojih dom izgleda mnogo veći

Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od 38 kvadrata pokazuje kako se, uz kreativna rješenja i dobre ideje, može urediti šarmantan enterijer bez velikih troškova.

Mali stan od 38 kvadrata: Kako postići luksuzan izgled uz pametan budžet Izvor: Youtube / Kelly Keteriny

Mali stan od 38 kvadrata uredili su sami vlasnici – bračni par arhitekata Keli i Doni čije je slogan da za šarm, estetiku i udobnost nisu potrebni milioni, već vizija i malo dobre organizacije.

Keli kaže da je glavna ideja vodilja za uređenje ovog stana bila “siromašni, ali premijum plus” što u prevodu znači: obožavamo lijepe stvari, znamo da ih pronađemo i znamo kako da ih uklopimo uz pametno planiranje budžeta.

U cijelom stanu je pod obložen poliranim granitnim pločicama koje izgledaju kao mermer, ali su neuporedivo jeftinije. Izbor identične podne obloge u svakom kutku doma nije slučajan; on vizuelno spaja njegove dijelove i daje preko potrebni osjećaj širine u malom stanu.

Takođe, cjelokupan enterijer okrečen je u popularnu mat svjetlosivu boju. U dnevnoj zoni je udoban kauč koji se razvlači po potrebi, prekriven sniježnobijelom navlakom po mjeri.

mali stan od 38 kvadrata
Izvor: Youtube / Kelly Keteriny

Zid uz koji je televizor obložen je modernim, drvenim panelima u toplom tonu. Pažljivo birana rasvjeta kombinuje tople i hladne tonove, a sve rasvjetne funkcije su u potpunosti automatizovane.

Nasuprot manjem dijelu za sjedenje, kuhinjaje prostranija. Elementi su u elegantnoj kombinaciji bijele boje i grafitnih tonova, a na visećim elementima su vrata od zatamnjenog stakla. Time se postiže elegantan i prefinjen efekat, ali se sadržaj ormarića ne vidi. Radne površine su obložene granitom visokog sjaja, pa i oni dopunjavaju luksuzan utisak.

U sredini je masivan, elegantan trpezarijski sto sa šest stolica – hrabra i nesvakidašnja odluka za stan ove kvadrature, ali pun pogodak za par koji uživa u pripremi hrane i rado okuplja prijatelje. U pozadini je efektan zid koji su vlasnici sami dekorisali pomoću gipsanih kalupa, a zastakljena terasa daje dodatnu komociju.

Kupatilo je najmanja prostorija, ali je maksimalno iskorišćeno i uređeno sa puno stila. Pod je prekriven istim granitnim pločicama, ali u mat verziji radi veće bezbjednosti, dok su zidovi kombinacija klasičnih sjajnih pločica i upečatljivih šestougaonih modela u tri nijanse u tuš-zoni. Pored umivaonika se nalazi visoki ormarić za sitnice koji se pruža skoro do plafona. WC šolja je masivna i dekorativna, a kanta za otpatke je automatska.

mali stan od 38 kvadrata
Izvor: Youtube / Kelly Keteriny

U spavaćoj sobi je udoban bračni krevet sa ugrađenim mehanizmom za pristup kutiji za odlaganje posteljine, a poseban šarm sobi daju uzglavlje koje su sami osmislili, viseći lusteri iznad noćnih stočića i inovativni ventilator sa osvjetljenjem na plafonu.

Mala dječja soba ima klizna vrata, a tu su veliki garderober, udoban krevet i praktičan radni kutak sa računarom.

Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma enterijer

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