Uredili stan od 38 kvadrata sa ograničenim budžetom: Pametni trikovi arhitekata zbog kojih dom izgleda mnogo veći

Mali stan od 38 kvadrata pokazuje kako se, uz kreativna rješenja i dobre ideje, može urediti šarmantan enterijer bez velikih troškova.
Mali stan od 38 kvadrata uredili su sami vlasnici – bračni par arhitekata Keli i Doni čije je slogan da za šarm, estetiku i udobnost nisu potrebni milioni, već vizija i malo dobre organizacije.
Keli kaže da je glavna ideja vodilja za uređenje ovog stana bila “siromašni, ali premijum plus” što u prevodu znači: obožavamo lijepe stvari, znamo da ih pronađemo i znamo kako da ih uklopimo uz pametno planiranje budžeta.
U cijelom stanu je pod obložen poliranim granitnim pločicama koje izgledaju kao mermer, ali su neuporedivo jeftinije. Izbor identične podne obloge u svakom kutku doma nije slučajan; on vizuelno spaja njegove dijelove i daje preko potrebni osjećaj širine u malom stanu.
Takođe, cjelokupan enterijer okrečen je u popularnu mat svjetlosivu boju. U dnevnoj zoni je udoban kauč koji se razvlači po potrebi, prekriven sniježnobijelom navlakom po mjeri.
Zid uz koji je televizor obložen je modernim, drvenim panelima u toplom tonu. Pažljivo birana rasvjeta kombinuje tople i hladne tonove, a sve rasvjetne funkcije su u potpunosti automatizovane.
Nasuprot manjem dijelu za sjedenje, kuhinjaje prostranija. Elementi su u elegantnoj kombinaciji bijele boje i grafitnih tonova, a na visećim elementima su vrata od zatamnjenog stakla. Time se postiže elegantan i prefinjen efekat, ali se sadržaj ormarića ne vidi. Radne površine su obložene granitom visokog sjaja, pa i oni dopunjavaju luksuzan utisak.
U sredini je masivan, elegantan trpezarijski sto sa šest stolica – hrabra i nesvakidašnja odluka za stan ove kvadrature, ali pun pogodak za par koji uživa u pripremi hrane i rado okuplja prijatelje. U pozadini je efektan zid koji su vlasnici sami dekorisali pomoću gipsanih kalupa, a zastakljena terasa daje dodatnu komociju.
Kupatilo je najmanja prostorija, ali je maksimalno iskorišćeno i uređeno sa puno stila. Pod je prekriven istim granitnim pločicama, ali u mat verziji radi veće bezbjednosti, dok su zidovi kombinacija klasičnih sjajnih pločica i upečatljivih šestougaonih modela u tri nijanse u tuš-zoni. Pored umivaonika se nalazi visoki ormarić za sitnice koji se pruža skoro do plafona. WC šolja je masivna i dekorativna, a kanta za otpatke je automatska.
U spavaćoj sobi je udoban bračni krevet sa ugrađenim mehanizmom za pristup kutiji za odlaganje posteljine, a poseban šarm sobi daju uzglavlje koje su sami osmislili, viseći lusteri iznad noćnih stočića i inovativni ventilator sa osvjetljenjem na plafonu.
Mala dječja soba ima klizna vrata, a tu su veliki garderober, udoban krevet i praktičan radni kutak sa računarom.
Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.
Uredili stan od 38 kvadrata sa ograničenim budžetom: Pametni trikovi arhitekata zbog kojih dom izgleda mnogo veći
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata
mali stan od 38 kvadrata