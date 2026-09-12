Mali stan od 35 kvadrata uređen kao žensko utočište: Genijalne ideje za iznajmljen prostor

U malom stanu od 35 kvadrata odvojena je spavaća soba.

Izvor: Youtube / Apartment Therapy

Nije lako lijepo urediti iznajmljen stan , ali u ovom domu su primijenjeni najbolji savjeti iskusnih dizajnera.

, ali u ovom domu su primijenjeni najbolji savjeti iskusnih dizajnera. Odvojena spavaća soba je jednostavna i udobna, a u dnevnom boravku su odvojene zone za obedovanje i odmor.

Mali stan od 35 kvadrata uređen je kao pravo žensko utočište. Od ulaznih vrata otvara se dnevni boravak sa dva prozora na suprotnom zidu koji propuštaju bogato svjetlo u dom.

Sa strane ulaznih vrata su police sa korpama i manja komoda u kojima su skrivena mjesta za odlaganje obuće. Lijevo od vrata je u niši uvučena kuhinja koja je, u prvi mah, bila previše “sterilna” za podstanarku koja ovdje živi.

Međutim, interesantna prostirka na podu i detalji na radnoj površini poput jarkožute posude za puter i crvene lampe unose toplinu.

Pravo od ulaza prostire se trpezarija u kojoj je višenamjenska klupa - ispod sjedišta ima mjesta za odlaganje stvari. Sa druge strane stola su dvije stolice, a dodatne stoje sklopljene i mogu odlično da posluže kad dođu gosti.

Dnevni boravak se nadovezuje na trpezariju, a udoban kauč je idealan za slušanje muzike sa vintidž gramofona i gledanje filmova na projektorskom platnu.

Izvor: Youtube / Apartment Therapy

Desno od dnevne zone nalazi se spavaća soba svedenog izgleda. Bračni krevet je postavljen direktno uz prozor, ispod njega je skriveni prostor za odlaganje stvari koje se ne koriste svakog dana. Veliki zidni ormar rješava pitanje garderobe, pa je soba uredna i rasterećena.

U kupatilu su zadržane stare keramičke pločice, ali je ono osvježeno zavjesom za tuširanje u boji zlata. Okačena je visoko, skoro uz sam plafon, što vizuelno izdužuje prostor. Namještaj u dnevnom boravku je postavljen tako da ima dovoljno mjesta za jutarnju jogu, dok se uveče ambijent prilagođava projekcijama filmova.

Idealno je da stan uredite u skladu sa svojim omiljenim aktivnostima, poručuju dizajneri - pogledajte kako je to urađeno u galeriji slika.