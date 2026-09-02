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Mali stan od 30 kvadrata je pravo ljubavno gnijezdo: Mladi par uredio dom u francuskom stilu

Mali stan od 30 kvadrata je pravo ljubavno gnijezdo: Mladi par uredio dom u francuskom stilu

Izvor Lepa i srećna
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Kako je mladi par pretvorio minijaturni pariski stan u šarmantnu oazu sa dušom?

Mali stan od 30 kvadrata u Parizu je pravo ljubavno gnijezdo Izvor: Youtube / Ainsley Durose
  • Mnogi žele da imaju veliki stan, ali kad vide ovako slatko uređeno ljubavno gnezdo, shvate da i mali stan ima svojih čari.
  • Mladi par je minijaturni pariski stan pretvorio u šarmantno ljubavno gnezdo puno duše i francuskog šarma.
  • Iako ima samo 30 kvadrata, prostor je uređen posebno vešto, od dnevnog boravka sa plakarom do ušuškane spavaće sobe.

Mali stan od 30 kvadrata u srcu Pariza uređen je u romantičnom stilu i dom je mladog bračnog para.
Od ulaznih vrata, ide se direktno u otvoreni dnevni boravak koji predstavlja centralnu tačku doma. Prostor je osmišljen veoma funkcionalno. U centralnom delu je mali okrugli sto za obedovanje, a sa leve strane je udoban kauč idealan za popodnevni odmor.

Levo od ulaznih vrata je veliki plakar sa kliznim vratima prekrivenim ogledalom, što unosi dodatnu svetlost i optički uvećava prostoriju.

U produžetku je minijaturna kuhinja u kojoj se mlada domaćica odlično snalazi, pa čak uspeva i da mesi fantastične kolače.

Izvor: Youtube / Ainsley Durose

Desno od okruglog stočića nalaze se diskretna klizna vrata kroz koja se ulazi u intimnu spavaću sobu. Iako je prostor sveden na minimum i taman toliki da primi udoban bračni krevet i nekoliko praktičnih polica, ambijent odiše toplinom zahvaljujući pažljivo odabranim vintidž detaljima. Iz spavaće sobe se, takođe kroz klizna vrata, ulazi u malo i funkcionalno kupatilo.

Izvor: Youtube / Ainsley Durose

Šarmu ovog malog stana doprinose efektni starinski elementi poput kamina i ugradnih polica, kao i probrane slike, grafike i posteri na zidovima. Brojne lampe obezbeđuju romantičnu atmosferu, a kako izgleda ovaj mali stan, pogledajte u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma enterijer dizajn

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