Slučajno otkriće života: Arheolog amater pronašao blago od 934 rimska srebrnjaka (FOTO)

Arheolog amater Oliver Ridl pronašao je slučajno 934 rimska denara, što je do sada najveća količina srebrnih novčića iz rimskog perioda pronađena na jednom mjestu, prenosi AP.

Izvor: ROLF VENNENBERND / AFP / Profimedia

Ridl je naveo da je, nakon što je otkrio nekoliko novčića na njivama u blizini Kelna u zapadnom dijelu Njemačke, nastavio da prati detektor metala, te je o svom otkriću obavijestio lokalnu službu za zaštitu istorijskih artefakta.

Kancelarija za očuvanje arheoloških spomenika u Rajnlandu precizirala je da je riječ o rimskim srebrnim denarima iz perioda cara Hadrijana, što je vrijedan pronalazak, iako ovi novčići nisu rijetkost širom Evrope, Bliskog istoka i sjevera Afrike.

Pronađeni novčići izloženi u Muzeju LVR-Landes u Bonu

Izvor: ROLF VENNENBERND / AFP / Profimedia

"Zbirka novčića je vjerovatno namjerno zakopana u prvoj polovini drugog vijeka nove ere. Riječ je o velikom iznosu za taj istorijski period, jer je godišnja plata profesionalnog vojnika legionara iznosila 300 denara", navedeno je iz Kancelarije.

Cijela kolekcija novčića, teška 3,1 kilogram, izložena je od danas u Muzeju LVR-Landes u Bonu.

(SRNA)