Kraj 12V baterije u električnim automobilima? Leapmotor predstavlja novu tehnologiju

Kineski proizvođač Leapmotor razvija tehnologiju koja bi mogla izbaciti tradicionalnu 12-voltnu bateriju iz električnih automobila.

Izvor: youtube/Autogefühl/screenshot

Nova arhitektura integriše niskonaponsko i visokonaponsko napajanje u jedan sistem, što bi moglo smanjiti broj komponenti i potrebu za održavanjem.

Električni automobili imaju velike pogonske baterije koje omogućavaju stotine kilometara vožnje, ali se u njima i dalje nalazi mala 12-voltna baterija. Ona napaja brojne sisteme, među kojima su svjetla, brisači, klimatizacija, multimedija i različiti elektronski sklopovi.

Upravo bi taj dio električne arhitekture mogao uskoro postati prošlost. Kineski proizvođač Leapmotor predstavio je tehnologije **LEAP 5.0** i **CTC 3.0**, koje imaju za cilj da funkciju klasične 12V baterije integrišu u visokonaponski sistem vozila.

Zašto je 12V baterija problem?

Iako je glavna baterija električnog automobila ključna za pogon, kvar ili pražnjenje male 12V baterije može potpuno onesposobiti vozilo.

Prema podacima njemačkog automoto kluba ADAC, gotovo polovina od oko 3,7 miliona intervencija pomoći na cesti godišnje povezana je sa praznom 12V baterijom.

Situacija je posebno neobična kod električnih automobila. Vozilo može imati dovoljno energije u glavnoj bateriji za još nekoliko stotina kilometara, ali ako 12V sistem ostane bez napajanja, automobil može postati praktično neupotrebljiv.

Akumulator postaje dio glavne baterije

Leapmotor je predstavio dvije povezane tehnologije – **LEAP 5.0 New Mobile Space Architecture** i **CTC 3.0 High-Low Fusion**.

Osnovna ideja je da se umjesto dva odvojena sistema, visokog napona za pogon i niskog napona za ostale uređaje, njihova funkcionalnost objedini unutar jedne baterijske arhitekture.

Prema navodima Leapmotora, nova tehnologija donosi čak sedam puta veći kapacitet niskonaponskog napajanja u odnosu na prethodnu generaciju. Sistem koristi napajanje od **48 volti**, uz centralizovanu elektronsku arhitekturu Clover 5.0.

Takvo rješenje trebalo bi da smanji broj komponenti u vozilu, pojednostavi električnu arhitekturu i potencijalno smanji potrebe za održavanjem.

Manje dijelova i manje održavanja

Jedna od najvećih praktičnih prednosti nove tehnologije bila bi eliminacija klasične 12V baterije.

Tradicionalni akumulator vremenom gubi kapacitet i uobičajeno zahtijeva zamjenu nakon nekoliko godina. Kod novog sistema, funkcija niskonaponskog napajanja integriše se u baterijski sklop automobila.

Leapmotor tvrdi da je CTC 3.0 projektovan tako da ne zahtijeva posebno održavanje tokom cijelog životnog vijeka vozila.

Ako se tehnologija pokaže pouzdanom u svakodnevnoj upotrebi, to bi moglo značiti manje komponenti, manje servisnih intervencija i manje otpada koji nastaje zamjenom klasičnih olovnih baterija.

Kada nova tehnologija stiže u Evropu?

Ipak, evropski kupci na ovu tehnologiju neće morati čekati samo kratko.

Prvi automobil druge marke unutar grupacije koji će koristiti novu tehnologiju planiran je za **posljednji kvartal 2027. godine**.

Model C10 trebalo bi da dobije osvježenje početkom iste godine, ali će i dalje koristiti prethodnu generaciju tehnologije.

Leapmotor je, osim toga, odlučio da evropskim kupcima za sada ne ponudi **800V verziju modela B10**, iako je ta verzija u Kini dostupna od jula.

Leapmotor u međuvremenu nastavlja razvoj svoje električne arhitekture, a nova tehnologija mogla bi predstavljati jedan od koraka ka jednostavnijem električnom sistemu u automobilima budućnosti.

(Mondo)