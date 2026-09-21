Ne kupujte samo Golf i Audi: Ovih 8 polovnjaka do 10.000 evra mnogi nepravedno zapostavljaju

Tražite polovan automobil do 10.000 evra? Pogledajte 8 zanimljivih modela, od Mazde 2 i Ford Kuge do Škode Superb, Volva V40 i BMW-a i3.

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Kada su u pitanju polovni automobili, kupci se uglavnom okreću dobro poznatim modelima. Folksvagen Golf, Audi A4 i A6, Škoda Oktavija i Reno Klio samo su neki od najtraženijih. Ipak, na tržištu postoji niz manje istaknutih modela koji mogu da budu podjednako zanimljivi.

Za 10.000 evra danas je teško pronaći polovnjak star svega nekoliko godina, ali je ponuda automobila starih do desetak godina i dalje široka. U taj budžet mogu da se uklope gradski automobili, terenci, karavani, modeli Golf klase, pa čak i električni automobili. Portal Polovni automobili izdvojio je osam modela koje vredi uzeti u obzir.

Mazda 2 (2014-2024)

Treća generacija Mazde 2 i dalje izgleda moderno, a jedan od njenih glavnih aduta je pouzdanost. Posebno se preporučuje 1,5-litarski atmosferski Skajaktiv-G benzinac sa 90 konjskih snaga.

Model nudi i solidnu opremu, ali treba računati na skuplje rezervne dijelove. Prtljažnik i prostor u kabini takođe su nešto skromniji nego kod Folksvagen Pola ili Reno Klija.

Suzuki Svift Sport (2011-2017)

Za vozače koji žele više zabave za volanom, zanimljiv izbor je Suzuki Svift Sport sa 1,6-litarskim benzincem od 136 konjskih snaga.

Lagana karoserija, šestostepeni mjenjač i direktno upravljanje čine ga veoma zabavnim za vožnju, a pouzdanost je na dobrom nivou. Prije kupovine ipak treba detaljno provjeriti automobil zbog moguće pojave korozije.Ford Kuga (2012-2019)

Ford Kuga druge generacije ostaje u sjenci popularnijih terenaca, iako nudi prostranu kabinu i veoma dobre vozne karakteristike.

Za vozače koji prelaze velike kilometraže 2.0 TDCI dizel može biti dobar izbor, ali treba proveriti filter čestica i injektore. Kod 1,5-litarskog benzinca pažnju treba obratiti na rashladnu tečnost i moguće tragove ulja na motoru.

Micubiši Autlender (2006-2012)

Autlender druge generacije je robustan i prostran terenac koji se dobro snalazi i van asfalta, a pojedine verzije nude i treći red sjedišta.

U ponudi polovnjaka čest je 2.0 dizel Folksvagenovog porijekla, dok se mogu pronaći i benzinski motori zapremine 2,0 i 2,4 litra. Slabija tačka je zaštita od korozije, zbog čega se prije kupovine preporučuje detaljan pregled podvozja.

Škoda Superb Kombi (2015-2023)

Karavanska verzija Škode Superb posebno se izdvaja ogromnim prtljažnikom, ali primjerci do 10.000 evra često su nekadašnja službena vozila sa više od 200.000 pređenih kilometara.

Motor 2.0 TDI jedan je od najčešćih izbora, uz provjeru filtera čestica, EGR ventila i injektora. DSG automatski mjenjač može biti veoma skup za popravku ukoliko prethodno nije pravilno održavan.

Tojota Verso (2009-2018)

Tojota Verso ostala je pomalo neprimjećena na tržištu, ali nudi pouzdanu mehaniku, prostranu kabinu i dobru opremu. Pojedine verzije imaju i treći red sedišta skriven u podu prtljažnika.

Iako je u ponudi i 1,6-litarski dizel BMV porekla, kao zanimljiviji izbor izdvaja se 1,8-litarski VVT-i benzinac sa 147 konjskih snaga.

Volvo V40 (2012-2019)

Volvo V40 ostao je u sjenci BMV Serije 1 i Mercedesa A-klase, ali nudi kvalitetnu izradu, atraktivan dizajn i veliki izbor motora.

Mana su nešto skučenija zadnja klupa i manji prtljažnik. Preporučuju se primerci proizvedeni poslije 2014. godine, dok automatski menjač Paueršift treba pažljivo provjeriti zbog mogućih skupih kvarova.

BMV i3 (2013-2022)

Za budžet do 10.000 evra može se pronaći i električni BMV i3. Karoserija je velikim dijelom napravljena od ugljeničnih vlakana, pa nema problema sa klasičnom korozijom, dok kompaktne dimenzije i prostrana kabina odgovaraju gradskoj vožnji.

Stariji primjerci sa baterijom od 60 amper-sati imaju domet od oko 90 do 150 kilometara, pa je i3 prvenstveno namijenjen gradu i kraćim putovanjima. Prije kupovine treba provjeriti elektroniku, kompresor klima-uređaja i stanje ogibljenja.

(Polovniautomobili/Mondo)