Ovaj detalj svi kupuju za spavaću sobu: Zavjese koje smanjuju račune za grijanje, a imaju samo jednu manu

Sve što treba da znate o blackout zavjesama prije kupovine!

Izvor: Shutterstock

Glavna svrha blackout zavjesa jeste stopostotno blokiranje spoljašnje svjetlosti, čime se u spavaćoj sobi stvara atmosfera idealna za lučenje melatonina, hormona zaduženog za dubok i regenerativan san.

Međutim, njihova uloga u enterijeru nije samo da zamrače prostoriju, već uspješno rješavaju i probleme sa temperaturom i bukom.

Tajna njihove efikasnosti krije se u specifičnim materijalima i načinu izrade. Prave, teške blackout zavjesenajčešće se prave od poliestera visoke gustine, koji se kombinuje sa višeslojnim premazima od akrila ili silikona sa zadnje strane tkanine.

Ti nevidljivi slojevi zatvaraju i najsitnije pore u tkanju, sprečavajući prolazak svjetlosti. Sa druge strane, za one koji više vole prirodniji izgled, danas postoje I takozvane dimoutverzije, koje se izrađuju posebnim troslojnim tkanjem u kom se središnji sloj sastoji od gustih crnih niti. Dok klasičan blackoutpravi apsolutni mrak od sto odsto, ove mekše, tkane zavjese zadržavaju oko devedeset odsto svjetlosti, a na prozorima padaju znatno elegantnije i prirodnije.

Kada se analiziraju prednosti i mane, lista benefita je prilično impresivna, ali ova tehnologija nosi i određene kompromise.

zavese za zamračivanje black out

Izvor: Shutterstock

Pored mraka, najveća prednost ovih zavjesa jeste njihova vrhunska termoizolacija. One tokom ljeta uspješno odbijaju sunčeve zrake i sprečavaju pregrijavanje prostorije, dok zimi zadržavaju toplotu u stanu, što se direktno odražava na smanjenje računa za struju i grijanje. Takođe, zbog svoje masivnosti, one prigušuju spoljašnju buku sa ulica za oko trideset odsto.

Sa druge strane, najveća mana im je težina i održavanje. Zbog akrilnih premaza, mnoge od njih ne smiju da se peru u mašini niti da se peglaju, jer visoka temperatura može da ošteti izolacioni sloj, pa je obično jedino rješenje da ih odnesete na hemijsko čišćenje. Estetski gledano, zadnja strana koja je okrenuta ka ulici često ima jednoličan, gumiran izgled, što nekim ljudima vizuelno smeta.

zavese za zamračivanje black out

Izvor: Shutterstock

Iskustva ljudi koji su uveli ove zavjese u spavaće ili dječije sobe su uglavnom izuzetno pozitivna, posebno među onima koji rade u noćnim smjenama pa moraju da spavaju tokom dana, kao i među roditeljima male djece.

Međutim, tu je i jedna neočekivana nuspojava – pošto u sobi vlada potpuni mrak, ujutru je mnogo teže probuditi se bez alarma jer organizam nema prirodan signal da je svanulo. Zato mnogi preporučuju da, uz ove zavjese, koristite i pametne budilnike koji simuliraju izlazak sunca.

zavese za zamračivanje black out

Izvor: Shutterstock

Prilikom kupovine i samog postavljanja, postoji nekoliko ključnih detalja na koje morate obratiti posebnu pažnju kako ne biste uzalud bacili novac. Prije svega, uvijek provjerite deklaraciju i testirajte tkaninu pod jakim svjetlom u radnji; ako kroz nju vidite obrise prstiju ili sijalice, to nije pravi blackout. Kada mjerite prozor, zavjesa mora biti znatno šira i duža od samog stakla na prozoru.

Najveća greška koju ljudi prave jeste kupovina zavjese u tačnim dimenzijama prozora, što rezultira time da svjetlost „curi“ sa bočnih strana, odozgo i odozdo, čime se gubi efekat mraka. Za savršen rezultat, karnišu postavite što bliže plafonu i pustite zavjesu da pada skroz do poda, a bočne ivice neka prelaze okvire prozora za najmanje petnaest do dvadeset centimetara sa svake strane. U galeriji pogledajte ideje za zavjese u dnevnoj sobi.

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(Mondo)