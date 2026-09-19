Mali stan od 45 kvadrata uređen sa mnogo stila: Kuhinja je san snova, a kupatilo je prelijepo

Renoviranje ovog malog stana pokazuje kako se mogu pomiriti ograničenja starog prostora i moderne ideje za novi dom.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Ulaz u mali stanod 45 kvadrata osmišljen je tako da odmah otvara prostor. Umjesto klasičnog, uskog hodnika koji obično troši dragocjene kvadrate, sa samih ulaznih vrata stupa se direktno u dnevnu zonu i kuhinju. Iza frontova ugradnog plakara rađenog po mjeri koji se proteže cijelom visinom zida skriveni su kaputi, cipele, usisivač i bojler. Pošto ormar namjerno ne dotiče plafon, prirodna svjetlost slobodno cirkuliše kroz cijeli stan, dok diskretna rasvjeta usmjerena naviše dodatno naglašava impresivnu visinu stana.

Kuhinja je osmišljena kao centralno mjesto okupljanja, a ne samo kao prostor za pripremu obroka. Dugačak niz elemenata u nježnoj puter-žutoj boji savršeno prate liniju originalnog luka na zidu, dok su svi aparati integrisani kako bi radna površina ostala potpuno čista.

Umjesto visećih kuhinjskih elemenata koji bi vizuelno zatvorili prostor, postavljena je samo jedna otvorena polica za šolje i čaše koje se koriste svakog dana. Okrugli trpezarijski sto tokom dana služi za rad i crtanje, a uveče se uz njega uživa u dugim večerama s prijateljima. Originalna staklena pregrada koja odvaja kuhinju od stepeništa pažljivo je restaurirana, čime je sačuvan autentični industrijski karakter zgrade.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dnevna soba je organizovana oko stvarnih životnih navika njenih vlasnika, a ne oko tradicionalnih šablona. Umjesto televizora koji bi zauzimao centralni zid, koristi se projektor koji se nakon gledanja filma jednostavno spakuje u fioku.

U središtu sobe nalazi se modularna sofa u pastelnoj nijansi, čiji dijelovi mogu da se razdvoje i pomjeraju po stanu kada dođu gosti, stvarajući dodatna mjesta za sjedenje.

Kratak prolaz ispod galerije vodi do kupatila, a spušteni plafon u ovom dijelu stvara intiman i ušuškan osjećaj. Jedan zid prolaza iskorišćen je za plitke ormariće u kojima su skriveni kućna hemija i veš-mašina. Uglovi kupatila ublaženi su zaobljenim zidom od staklenih prizmi koje propuštaju svjetlost iz dnevne sobe, dok prostorom unutra umirujuća svijetloplava nijansa.

Iznad dnevne zone nalazi se spavaća soba na galeriji, do koje se stiže efektnim crvenim spiralnim stepeništem.

Originalna drvena tavanica je vidljiva, a prostor za odlaganje garderobe prati kosinu krova, pa su i šipke za kačenje odjeće montirane direktno između masivnih greda. Staklena pregrada omogućava pogled na donji nivo stana i propušta svjetlost, dok teške zavjese obezbjeđuju potpunu privatnost kada je to potrebno. Pogledajte ovaj lijepi mali stan u galeriji slika.

Vidi opis Mali stan od 45 kvadrata uređen sa mnogo stila: Kuhinja je san snova, a kupatilo je prelijepo mali stan od 45 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 31 31 / 31

(Mondo)