Kako da budete sigurni da ste dobro oprali povrće? Ovi savjeti stručnjaka mogu da iznenade i najodgovornije

Stručnjak je dao svoj recept kako da budete sigurni da ste povrće pravilno očistili od svih bakterija i nečistoća.

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Čak iako ste u prethodnom periodu i vi možda postali pobornik kupovne oprane salate iz kesica, sigurno vam je makar jednom kroz glavu prošla pomisao da ona nije adekvatno oprana, pa da je sigurnije da se vratite na svježe povrće kupljeno u prodavnici ili na pijaci.

Čišćenje povrća je važno ne samo da bi se uklonila neprijatna prljavština i pesticidi, već i radi vašeg zdravlja. Kako se vjeruje, ako preskočite čišćenje povrća, možete da se izložitite većem riziku od bolestiprenosivih hranom, pa se često postavlja pitanje kako da znate da je povrće dovoljno dobro oprano.

Bakterije su otpornije nego što mislite

Jedna od glavnih briga u vezi sa povrćem jeste potencijalno prisustvo štetnih bakterija, poput salmonele, koje u kontakt sa plodovima mogu da dođu putem zemljišta ili vode.

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"Kontaminacija povrća bakterijama može da se dogodi i nakon žetve, tokom njihovog skladištenja ili pripreme. Konzumiranje svježih, sirovih ili blago kuvanih plodova nosi veći rizik od bolesti prenosivih hranom, jer prisutne bakterije ne mogu uvijek da se unište kuvanjem", ispričala je Džesika Gavin, stručnjak za hranu, za portal Eating Well.

Kvalitetno čišćenje je cijela procedura

Za osnovne korake pranja povrća, a da ono pritom sadrži i miris i ukus, Gavin predlaže da pratite sljedeće savjete:

Prije rukovanja povrćem, operite ruke sapunom i toplom vodom u trajanju od 20 sekundi - iako ovo može da zvuči podrazumijevano, treba da znate da, ako rukujete povrćem prljavim rukama, biće vam teško da ga zaista očistite

- iako ovo može da zvuči podrazumijevano, treba da znate da, ako rukujete povrćem prljavim rukama, biće vam teško da ga zaista očistite Koristite različite daske za sječenje svježeg povrća i sirovog mesa - ako koristite posebne daske za povrće, a posebne za meso, time izbjegavate potencijalno unakrsno širenje bakterija

- ako koristite posebne daske za povrće, a posebne za meso, time izbjegavate potencijalno unakrsno širenje bakterija Isperite svo povrće hladnom vodom kako biste sprali bakterije, prljavštinu ili pesticide koji se i dalje mogu zadržati na njemu

kako biste sprali bakterije, prljavštinu ili pesticide koji se i dalje mogu zadržati na njemu Za salate, poželjno je da odvojite velike listove i da ih isperete u hladnoj vodi - nakon toga, potopite ih u činiju sa hladnom vodom i mješajte rukom da biste sprali prljavštinu

- nakon toga, potopite ih u činiju sa hladnom vodom i mješajte rukom da biste sprali prljavštinu Korijenasto povrće poput šargarepe ili krompira isperite hladnom vodom dok trljate vidljivu prljavštinu - dakle, ne ljuštite povrće dok ga ne operete, kako biste izbjegli prenošenje patogena

- dakle, ne ljuštite povrće dok ga ne operete, kako biste izbjegli prenošenje patogena Čvrsto povrće poput krastavaca i tikvica takođe treba da isperete i izribate pod hladnom vodom kako bi se uklonili površinski zagađivači, posebno ako ga jedete sirovog

"Cilj je da izbjegnete unošenje spoljašnjih zagađivača sa ruku, dasaka za sječenje i noževa. Započinjanje rada sa čistim priborom je ključno, dok ispiranje plodova hladnom vodom drži pore povrća zatvorenim, što pomaže u sprečavanju ulaska bakterija", objasnila je Džesika.

Ne zanosite se sa potapanjem povrća

Iako je za neke vrste povrća poželjno da ga privremeno potopite, treba da izbjegavate da taj proces traje dugo, jer potapanje povrća zapravo može ponovo da unese kontaminaciju.

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Takođe, savjetuje se da izbjegavate i korišćenje sapuna ili komercijalnih sredstava za pranje povrća, jer ono može da upije te proizvode, što potencijalno može u nekoj mjeri i da vas otruje.

Tajni trik može da bude i sirće

Ako želite dodatnu zaštitu od površinskih bakterija i buđi, možete da koristite i razblaženo sirće. Ako pomješate vodu i bijelo sirće i u to dodate povrće, poslije nekoliko minuta moći ćete da primjetite da isplivavaju sitne bubice i nečistoće iz njega. Sirćetna kiselina može da poremeti rast bakterija i gljivica, pa da tako stvori okruženje u kom ne mogu da opstanu.

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"Za većinu povrća, dovoljno je ispiranje pod tekućom vodom. Ali, za namirnice poput krastavaca, koje mogu da nose sa sobom bakterije ili buđ, brzo potapanje u sirće može da bude korisno ako planirate da ih skladištite. Samo, pobrinite se da sve dobro isperete nakon potapanja, kako biste uklonili ukus sirćeta", objasnila je Gavin.

(MONDO)