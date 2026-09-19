Neistraženi fenomen i dalje muči mnoge: Halucinacije zbog paralize sna proživljavaju i zdravi

Paraliza sna je jedna je od najstrašnijih medicinskih stanja koje pogađa i one dobrog opšteg zdravlja.

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Paraliza sna sve je češća tegoba koja muči i one najzdravije sa najdubljim snom. Iako vlada mišljenje mežu stručnjacima da je samo spavanje po sebi poprilično naučno neistraženo, potvrđeno je da ovaj zastrašujuć fenomen najčešće nije alarm ni za kakvo ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja.

Šta je paraliza sna?

Paraliza sna predstavlja bezopasno stanje koje se javlja u REM fazi, neposredno nakon utoljavanja u san ili pred samo buđenje.

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Ovo stanje, zastrašujuće za onog ko se u njemu nađe, prepoznaje se po paralizi cijelog tijela zbog koje ne možete ni da se pomjerite niti pričate, iako možete da dišete i svjesni ste svega što se dešava, što dovodi do razvijanja uznemirenosti i straha.

Čest pratilac su i halucinacije, koje se javljaju u gotovo polovini prijavljenih iskustava.

Dešava se samo u REM fazi

REM, skraćenica od brzog pokretanja očnih jabučica (Rapid Eye Movement), predstavlja fazu spavanja u kojoj je posebno izražena ljudska moždana aktivnost, pa tada možete da sanjate i najživlje snove, ali i da proživite paralizu sna na njenom samom početku ili kraju.

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Skladno tome, tokom nje je zapaženo i povećanje krvnog pritiska i pulsa, ali i ubrzano disanje. Takođe, u toku REM faze mozak blokira i rad mišića, kako bi spriječio fizičko povređivanje tokom proživljavanja upečatljivih snova. Kombinacija atonije mišića i osjećaja budnosti, uz propratne halucinacije, mnogima izazove izuzetno neprijatno iskustvo.

REM faza čini oko 25 odsto ukupnog sna, i pretežno se javlja u toku drugoj polovini noći.

Halucinacije mogu da budu raznovrsne

U prelasku iz budnog u nesvjesno stanje i obrnuto, može da se desi paraliza sna, koju često prate i razne halucinacije.

Halucinacije mogu da se svrstaju u tri kategorije:

vizuelne - priviđanje stvari koje drugi ne vide, npr. prisustva osobe koja zapravo nije tu ili bljeska svjetlosti;

- priviđanje stvari koje drugi ne vide, npr. prisustva osobe koja zapravo nije tu ili bljeska svjetlosti; zvučne - uglavnom je to osjećaj glasnog zvuka koji može da pređe i u zujanje u ušima, ili nečijeg glasa koji vam se obraća;

- uglavnom je to osjećaj glasnog zvuka koji može da pređe i u zujanje u ušima, ili nečijeg glasa koji vam se obraća; taktilne - osjećaj da vas neko ili nešto dodiruje, iako u stvarnosti to nije tako;

Najčešće se pojavljuje u epizodama

U najvećem broju prijavljenih slučajeva, paraliza sna se pojavila u jednokratnim epizodama, koje uglavnom nisu povezane sa drugim neurološkim poremećajima.

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Ipak, ako je proživljavate učestalo, vjeruje se da to može da bude jedan od signala da patite od narkolepsije. Narkolepsija je hronični neurološki poremećaj spavanja koji se karakteriše pretjeranom dnevnom pospanošću i iznenadnim napadima sna u neprimjerenim situacijama.

Same epizode mogu da se pojave u svim uzrastima i traju od nekoliko sekundi do par minuta. U većini slučajeva završavaju se same od sebe, mada postoje slučajevi i kada je prekinuta na silu glasom ili dodirom druge osobe ili silom volje da se paraliza mišića prekine buđenjem.

Tačan uzrok je nepoznat

Po riječima stručnjaka, nauka još uvijek nema konkretna saznanja o tome šta tačno može da izazove paralizu sna.

Za sada, rezultati dosadašnjih studija nastanak paralize sna dovode u relaciju sa:

nekvalitetnim rasporedom spavanja,

opstruktivnom apnejom,

hroničnom nesanicom,

poremećajima tokom spavanja u koje spadaju i ponovljeni zastoji u disanju,

poremećajima cirkadijalnog ritma,

noćnim grčevima u nogama,

povećanom izloženosti stresu.

Sve ove tegobe, vjeruje se, mogu da povećaju rizik od proživljavanja paralize sna.

(MONDO)