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Svako jutro se budite umorni? Odgovorite na prvo pitanje koje bi vam ljekar postavio

Svako jutro se budite umorni? Odgovorite na prvo pitanje koje bi vam ljekar postavio

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ako se poslije sna budite iscrpljeni, odgovor na prvo pitanje koje postavlja ljekar mogao bi da ukaže na uzrok problema.

Iscrpljenost poslije spavanja Izvor: Ekaterina Byuksel/Shutterstock

Ako se svako jutro budite iscrpljeni, iako vjerujete da radite sve kako treba, uzrok možda nije loša rutina pred spavanje. Dr Pedram Navab, specijalista medicine spavanja školovan na Stanfordu, za Parade je otkrio od čega najprije počinje razgovor sa pacijentima.

"Prvo pitam: 'Da li spavate dovoljno?'. Mnogi se bude umorni jednostavno zato što sebi ne omogućavaju dovoljno sna. Prije nego što razmotrimo poremećaje ili loš kvalitet spavanja, moramo da utvrdimo da li osoba zaista dovoljno spava", kaže dr Navab.

Mnogi vjeruju da spavaju dovoljno, iako zapravo ne dostižu preporučenih najmanje sedam sati. Ukoliko trajanje sna nije problem, ljekar provjerava raspored odlaska na spavanje, kvalitet sna, hrkanje, poteškoće sa disanjem, lijekove, životne navike i moguća zdravstvena stanja.

Zašto se budite umorni?

Jedan od najčešćih razloga jeste loš kvalitet sna. Na njega mogu da utiču kasno konzumiranje kofeina, alkohol, anksioznost, depresija, nepravilan raspored, ali i neotkriveni poremećaji poput nesanice ili apneje u snu.

Poseban problem predstavlja apneja, jer mnogi ljudi ne znaju da je imaju. Ako postoji sumnja na poremećaj spavanja, ljekar može da preporuči detaljnije ispitivanje.

Umor mogu da izazovu i određeni lijekovi. Ukoliko sumnjate da terapija utiče na san, nemojte samostalno da je prekidate, već razgovarajte sa ljekarom o promjeni lijeka ili vremena kada ga uzimate.

Kada treba da odete kod ljekara?

Dr Navab savjetuje da najprije nekoliko nedjelja pokušate da održavate redovan raspored i uvedete večernji ritual koji će tijelu signalizirati da je dan završen. To mogu da budu tišina, prigušeno svjetlo, muzika, vježbe disanja ili poznat miris.

Ako se i pored dovoljno sna i dalje redovno budite iscrpljeni, naročito ako hrčete, imate prekide disanja ili jedva ostajete budni tokom dana, trebalo bi da posjetite specijalistu.

Važno je da razlikujete pospanost od umora. Pospanost podrazumijeva teško održavanje budnosti i teške kapke, dok je umor nedostatak fizičke ili mentalne energije. Ta razlika ljekaru može značajno da pomogne u otkrivanju uzroka problema.

(MONDO)

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Tagovi

spavanje san zdravlje

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