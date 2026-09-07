Na leđima, boku ili stomaku? Najgori i najbolji položaji za spavanje i kičmu (Anketa)

Saznajte kako pozicija u kojoj spavate utiče na rad srca, kičmu i kvalitet sna.

Izvor: Yanya/Shutterstock

Dubok i miran san ima ogroman značaj za naše funkcionisanje i blagostanje. O tome nikoga ne treba posebno ubjeđivati. A da li znate koliku ulogu igra položaj u kom spavate? I nije riječ samo o kvalitetu sna. Postoje situacije kada položaj tokom spavanja može negativno da utiče na zdravlje. Šta to može da znači za mnoge i postoji li najbolji položaj za san? Evo šta nauka kaže o tome.

Koji je najbolji položaj za spavanje?

Rijetko ko uspije da prespava noć u jednom položaju. Norma je česta promjena položaja tijela. Portal sciencealert.com podsjetio je početkom 2024. godine na rezultate jedne studije sprovedene među 664 učesnika. Tokom sna, ovi ljudi su u prosjeku provodili oko 54 odsto vremena ležeći na boku, oko 37 odsto na leđima i oko 7 odsto na stomaku. Muškarci, posebno mlađi od 35 godina, češće su mijenjali položaj tokom spavanja.

Sciencealert.com priznaje da ne postoje visokokvalitetna istraživanja koja pružaju jasne dokaze o "optimalnom položaju za spavanje".

Izvor: Shutterstock/fizkes

"Vaše godine, težina, okruženje, aktivnost i trudnoća utiču na to koji je položaj tijela najbolji za vas", navodi se u tekstu. Naravno, najvažnije je pronaći onaj koji pomaže da se dobro prespava noć "i onaj koji nam neće dozvoliti da se probudimo u bolovima".

Ipak, ispostavlja se da su u određenim situacijama neki položaji bolji, dok bi druge trebalo izbjegavati.

Prije nego što nastavite sa čitanjem članka, molimo vas da glasate u MONDO anketi:

Anketa U kom položaju najčešće spavate? Na boku, drugačije ne mogu da zaspim. 100% (1)

Na leđima, tako mi je najudobnije. 0% (0)

Na stomaku. Znam da nije najzdravije, ali mi prija. 0% (0)

Mijenjam pozicije cijelu noć, probudim se u potpuno drugom položaju. 0% (0) Povratak na glasanje U kom položaju najčešće spavate? Na boku, drugačije ne mogu da zaspim.

Na leđima, tako mi je najudobnije.

Na stomaku. Znam da nije najzdravije, ali mi prija.

Mijenjam pozicije cijelu noć, probudim se u potpuno drugom položaju. Glasaj Rezultati

Kako se može završiti spavanje na desnom boku?

Spavanje na desnom boku djeluje kao loš izbor za osobe sa stomačnim problemima. Posljedica sklonosti ka ovom položaju može biti želudačni refluks (iako se, naravno, neće javiti kod svakoga). Želudac se nalazi sa lijeve strane, pa kada spavate na lijevom boku, vjerovatnije je da će njegov sadržaj "ostati na svom mjestu zahvaljujući gravitaciji".

Gastroezofagealni refluks se javlja kada se sadržaj želuca vraća u jednjak. Posljedica je peckanje i gorušica, što može da izazove značajnu nelagodnost, pa čak i da dovede do pojave čira. Jedan od načina da se smanji rizik od nastanka refluksa jeste izbjegavanje obroka neposredno prije odlaska na spavanje.

Kako se može završiti spavanje na lijevom boku?

Spavanje na lijevom boku može da izloži osobu poteškoćama sa disanjem, što se posebno odnosi na ljude koji pate od apneje u snu. Naučni portal iflscience.com podsjetio je na istraživanje iz 2011. godine koje je obuhvatilo grupu ljudi sa apnejom u snu i procijenilo u kojoj mjeri spavanje na lijevom ili desnom boku, kao i na leđima, utiče na smetnje pri disanju.

"Otkrili smo da je položaj za spavanje imao značajan uticaj na epizode apneje, a položaj spavanja na desnoj strani smanjio je učestalost opstruktivnih respiratornih događaja kod pacijenata sa umjerenim i teškim oblikom bolesti", zaključili su autori studije.

Iako tačni mehanizmi povezanosti spavanja na desnoj strani sa boljim disanjem nisu do kraja jasni, vrijedi spomenuti još jedno istraživanje iz 2018. godine. Ono se ticalo ehokardiografskih promjena tokom spavanja u različitim položajima. Naučnici su otkrili da su pacijenti sa srčanom insuficijencijom radije birali spavanje na desnom boku. Vjerovatno je riječ o odbrambenom mehanizmu koji poboljšava rad srca, a kojeg te osobe nisu ni svjesne.

Spavanje na stomaku ili na leđima?

Dok je spavanje na lijevom ili desnom boku manje ili više preporučljivo u zavisnosti od zdravstvenog stanja, posljedice spavanja na stomaku ne ostavljaju mjesta sumnji. Poznato je da ovaj položaj izaziva znatno veći porast intraokularnog (očnog) pritiska u poređenju sa spavanjem na boku. Ovo stanje povećava rizik od nastanka glaukoma i neuropatije očnog živca.

Izvor: Shutterstock/bigshot01

Takođe nije tajna da spavanje "licem u jastuk" nepovoljno utiče na kožu. U poređenju sa drugim položajima, više izlaže rizičnoj pojavi "bora od spavanja" (čemu doprinosi pritiskanje lica o jastuk, usljed čega se koža gužva, tegli i nabora).

Najbolji način da izbjegnete bore od spavanja jeste spavanje na leđima. Međutim, sa druge strane, ležeći položaj na leđima može da dovede do otežanog disanja, a posljedično i do hrkanja i apneje u snu.

(MONDO)